Повернення Зайона затягується через проблеми з ногою

Зірковий форвард Нового Орлеана Зайон Вільямсон не зможе повернутися на майданчик у середині грудня, як це планувалося.

Про такі новини зі стану "пеліканів" повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 24-річний баскетболіст переніс кілька процедур на лівому підколінному сухожиллі та ще не готовий до повернення.

Вільямсон, який не грає з 7 листопада, буде відсутній протягом тривалого періоду часу.

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Пеліканс очікували, що він повернеться у середині грудня, але це відбудеться значно пізніше через те, що він лікує частину тіла, яка зазнала численних травм за останні кілька років.

У нинішньому сезоні Зайон Вільямсон взяв участь лише у шести матчах Нового Орлеана, у яких набирав у середньому 22,7 очка, 8,0 підбирання та 5,3 передачі.

Без своєї головної зірки НОП йдуть передостанніми на Заході, маючи баланс перемог 4-13.