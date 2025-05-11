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Лупашко прокоментував суперечку з футболістом Олександрії

Микола Дендак — 11 травня 2025, 22:45
Лупашко прокоментував суперечку з футболістом Олександрії
Владислав Лупашко
ФК Карпати

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко розповів, що він та футболіст Олександрії Микита Кравченко вже порозумілися після суперечки в матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Все закінчилось добре. Після моменту ми порозумілись та потисли один одному руки. Микита хотів виконати аут, а я опинився на його шляху. Він мене відштовхнув, я відреагував на це. Не потрібно було цього робити… Головне, що ми порозумілись", – сказав Лупашко.

Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь Карпат. Сенсаційній поразці Олександрії найбільше зраділо київське Динамо. Підопічним Олександра Шовковського буде достатньо ще одного очка, аби стати чемпіоном.

У матчі 28 туру Динамо розписало мирову з Поліссям та невдовзі зіграє проти донецького Шахтаря у фіналі Кубку України. Поєдинок відбудеться 14 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

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