Бундесліга. Боруссія Дортмунд зіпсувала прощання Алонсо з фанатами Баєра

Боруссія Дортмунд у матчі 33 туру німецької Бундесліги на виїзді здобула вольову перемогу над Баєром із рахунком 4:2. Команда Ніко Ковача зіпсувала головному тренеру Баєра Хабі Алонсо прощання з уболівальниками леверекузенців.

Для іспанського фахівця це був останній домашній матч на посаді тренера Баєра. Він покине клуб наприкінці сезону та, найімовірніше, очолить Реал.

Боруссія завдяки цій перемозі набрала 54 очки та зберегла шанси на потрапляння у зону Ліги чемпіонів. Перед фінальним туром команда Ковача програє 1 очко Фрайбургу. Баєр іде другим і йде не має шансів ні піднятися вище, ні опуститися нижче у таблиці.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

33 тур, 11 травня

Баєр – Боруссія Дортмунд – 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 – 31 Фрімпонг, 1:1 – 33 Брандт, 1:2 – 43 Ріерсон, 1:3 – 73 Адеємі, 1:4 – 77 Гірассі, 2:4 – 90+2 Хофманн

Сьогодні, 11 травня, відбудуться ще два матчі 33 туру Бундесліги:

18:30 Айнтрахт – Санкт-Паулі

20:30 Штутгарт – Аугсбург