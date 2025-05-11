Футболіст Чорноморця: Динамо з нами легко не буде

Футболіст одеського Чорноморця Олексій Хобленко заявив, що київському Динамо не буде легко грати проти "моряків" у матчі передостаннього 29 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

"Попереду матчі з Динамо та з Олександрією. Можу гарантувати від імені всього колективу, що їм не буде легко і що ми спробуємо набрати очки", – заявив Хобленко.

Раніше нападник одеського Чорноморця поділився емоціями після перемоги над полтавською Ворсклою в матчі 28 туру УПЛ.

Нагадаємо, підопічним Олександра Шовковського буде достатньо ще одного очка, аби стати чемпіоном. В наступному турі кияни зіграють саме проти Чорноморця.

У матчі 28 туру Динамо розписало мирову з Поліссям та перед грою проти одеситів зустрінеться з Шахтарем у фіналі Кубку України. Поєдинок відбудеться 14 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.