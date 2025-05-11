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Хеттрику Мбаппе не вистачило: Барселона перемогла Реал у матчі за чемпіонство Іспанії

Олексій Погорелов — 11 травня 2025, 19:17
Барселона
Барселона
Getty Images

У неділю, 11 травня, відбувся головний матч сезону чемпіонату Іспанії – Ель Класіко між Барселоною та Реалом.

Іспанське принципове протистояння завершилося впевненою перемогою команди Гансі Фліка з рахунком 4:3.

Завдяки цій перемозі каталонці відірвалися від "вершкових" на сім очок за три тури до фінішу, практично гарантувавши собі чемпіонський титул за підсумками кампанії-2024/25.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
35 тур, 11 травня

Барселона – Реал Мадрид 4:3 (4:2)

Голи: 0:1 – 5 Мбаппе (пенальті), 0:2 – 14 Мбаппе, 1:2 – 19 Е. Гарсія, 2:2 – 32 Ямал, 3:2 – 34 Рафінья, 4:2 – 45 Рафінья, 4:3 – 70 Мбаппе.

Барселона: Щенсний – Е. Гарсія (77 Форт), Кубарсі (57 Крістенсен), Мартінес, Мартін (57 Бальде) – де Йонг, Педрі, Ольмо (77 Лопес) – Ямал, Торрес (89 Гаві), Рафінья.

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес (84 Ендрік), Асенсіо, Чуамені, Ф. Гарсія – Вальверде, Себальйос (46 Модрич), Беллінгем, Гюлер (46 Діас) – Мбаппе, Вінісіус (88 Муньйос).

Попередження: Араухо, Мартінес, Лопес, Педрі – Вальверде, Чуамені, Асенсіо.

Барселона Ель класіко Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Ель класіко

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