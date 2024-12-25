Довгоочікуване підсилення: Зайон готується до повноцінних тренувань Нового Орлеана

Форвард Нового Орлеана Зайон Вільямсон планує наступного тижня повернутися до повноцінних тренувань з командою.

Про це повідомляє ESPN.

Вільямсон не виходить на майданчик, починаючи з 7 листопада. Весь цей час він відновлювався від пошкодження лівого підколінного сухожилля.

Через цю травму Зайон зіграв лише в шести матчах регулярного сезону, в яких набирав у середньому 22,7 очка, 8,0 підбирання та 5,3 передачі.

Команда очікує, що баскетболіст повернеться на паркет "з тижня на тиждень".

Зазначимо, що в лазареті Пеліканс також все ще знаходиться Брендон Інгрем, у якого проблеми з лівим голеностопом.

Епідемія травм у колективі з Луїзіани призвела до того, що НОП йдуть останніми на Заході, вигравши тільки 5 з 30 поєдинків.

Нагадаємо, що чергову важку травму отримав захисник Маямі Хіт Дрю Сміт, для якого цей сезон офіційно завершено.