"Нейтральна" перша ракетка світу стала суперницею Костюк в 1/8 фіналу в Римі

Перша ракетка світу білоруска Аріна Сабалєнка стала суперницею Марти Костюк (27) по 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. Так звана "нейтральна" спортсменка у матчі третього кола перемогла американку Софію Кенін (31).

Матч тривав 2 години 9 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:2.

Варто зазначити, що за гру Сабалєнка реалізувала тільки 7 з 23 (!) брейк-пойнтів.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Третє коло, 10 травня

Аріна Сабалєнка (-) – Софія Кенін (США) 3:6, 6:3, 6:2

Костюк і Сабалєнка зіграли три очні зустрічі, неодмінно перемагала білоруска. Останній матч відбувся 30 квітня в межах чвертьфіналу турніру в Мадриді, тоді Марта мала шанси, однак поступилася на двох тай-брейках.

Нагадаємо, що трохи раніше Костюк впевнено обіграла канадійку Лейлу Фернандес (26) у матчі третього кола в Римі.