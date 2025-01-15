Батлер сказав президенту Маямі про бажання змінити команду, Хіт не поспішають погоджуватися на обмін

Форвард Маямі Хіт Джиммі Батлер в особистій розмові з президентом клубу Петом Райлі підтвердив, що він хоче змінити команду до дедлайну обмінів.

Про це повідомляє ESPN.

Батлер сказав Райлі, що не підписуватиме новий контракт з Маямі, і що він має намір використати в міжсезоння свою опцію гравця на суму 52 мільйони доларів в сезоні-2025/26 лише як маневр для трейду.

"Хіт співпрацювали з кількома командами щодо сценаріїв обміну Батлера та отримали пропозиції, але не наважуються вести подальші переговори. Райлі не демонструє терміновості в цих переговорах, оскільки крайній термін трейдів буде 7 лютого", – заявив Шемс Чаранія.

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Цікаво, що семиматчеве відсторонення 35-річного баскетболіста закінчиться після гри з Лейкерс (16 січня). І організація поки що не знає, що з ним робити.

При цьому інсайдер НБА Кріс Хейнс розповів, що колектив з Флориди отримав пропозицію з обміну, але Райлі поки що не поспішає погоджуватися на жодну з них.

"Вони дали зрозуміти, що це цікаві пропозиції. Наскільки я можу судити з розмови з людьми, з якими я спілкувався в лізі, Маямі Хіт навіть близько не стоять до того, щоб обміняти Джиммі Батлера", – сказав Хейнс.

Першим суперником для Джиммі Батлера після повернення на майданчик може стати Денвер. Гра Хіт та Наггетс відбудеться 18 січня.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами всіх матчів минулого ігрового дня НБА.