Батлер сказав президенту Маямі про бажання змінити команду, Хіт не поспішають погоджуватися на обмін
Форвард Маямі Хіт Джиммі Батлер в особистій розмові з президентом клубу Петом Райлі підтвердив, що він хоче змінити команду до дедлайну обмінів.
Про це повідомляє ESPN.
Батлер сказав Райлі, що не підписуватиме новий контракт з Маямі, і що він має намір використати в міжсезоння свою опцію гравця на суму 52 мільйони доларів в сезоні-2025/26 лише як маневр для трейду.
"Хіт співпрацювали з кількома командами щодо сценаріїв обміну Батлера та отримали пропозиції, але не наважуються вести подальші переговори. Райлі не демонструє терміновості в цих переговорах, оскільки крайній термін трейдів буде 7 лютого", – заявив Шемс Чаранія.
Цікаво, що семиматчеве відсторонення 35-річного баскетболіста закінчиться після гри з Лейкерс (16 січня). І організація поки що не знає, що з ним робити.
При цьому інсайдер НБА Кріс Хейнс розповів, що колектив з Флориди отримав пропозицію з обміну, але Райлі поки що не поспішає погоджуватися на жодну з них.
"Вони дали зрозуміти, що це цікаві пропозиції. Наскільки я можу судити з розмови з людьми, з якими я спілкувався в лізі, Маямі Хіт навіть близько не стоять до того, щоб обміняти Джиммі Батлера", – сказав Хейнс.
Першим суперником для Джиммі Батлера після повернення на майданчик може стати Денвер. Гра Хіт та Наггетс відбудеться 18 січня.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами всіх матчів минулого ігрового дня НБА.