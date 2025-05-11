Візитом у Москву він підтримав найбільшого злочинця XXI століття – Путіна, – Гашек про Фіцо

Легенда світового хокею Домінік Гашек відреагував на візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на військовий парад у Москву на 9 травня. Він заявив, що жителі Словаччини мають самі вирішити, як із цим жити.

Про це Гашек написав у соцмережі "Х".

" Прем'єр-міністр Словаччини вирішив своїм вчорашнім (пост опубліковано 10 травня – прим.) візитом підтримати найбільшого злочинця 21-го століття Путіна, який відповідальний за смерть та каліцтво понад мільйона людей. Це факт. Як словаки з цим впораються, залежить від них", – написав Гашек.

Slovenský premiér se rozhodl včerejší návštěvou podpořit největšího zločince 21. století Putina, který je odpovědný za smrt a zmrzačení více než milionu lidí. To je fakt. Jak s tím naloží Slováci, záleží na nich. pic.twitter.com/l5lJCCPNnm — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 10, 2025

Зазначимо, що Гашек із початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Він засуджував і МОК, і дії НХЛ, а також закликав посилити санкції проти агресора.

Кар'єра Домініка унікальна і сповнена різних перемог. У 16 років він дебютував за Пардубіце у найсильнішому дивізіоні Чехословаччини. У 1983 році зіграв два матчі на чемпіонаті світу, а його країна стала срібним призером. Потім ще тричі здобував бронзу (1987, 1989, 1990). На світовій першості 1987 та 1989 визнавався найкращим голкіпером турніру.

Оскільки надалі виступав за клуби НХЛ, які проходили до плейоф, практично завжди пропускав ЧС, але разом зі збірною став чемпіоном Олімпійських ігор 1998, а на Іграх-2006 завоював бронзу.

Виступав за Чикаго, Баффало та Детройт. Загалом за клуби НХЛ відіграв 735 поєдинків. Шість разів забирав Везіна Трофі, який вручають найкращому воротарю регулярного чемпіонату.