Дембеле став найкращим гравцем сезону в Лізі 1

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле отримав нагороду найкращому гравцю чемпіонату Франції в сезоні-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба Ліги 1.

Incredible numbers by the Best Player of the Season Dembélé! 🤩🔥 pic.twitter.com/GnTiWzSysx — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 11, 2025

Найкращим молодим футболістом визнали його партнера Дезіре Дуе, а наставник ПСЖ Луїс Енріке став найкращим тренером.

Нагадаємо, ПСЖ достроково став чемпіоном Франції та продовжує боротьбу ще у двох турнірах. А Дембеле є лідером команди. У нього 33 голи та 13 асистів за 46 поєдинків.

Напередодні ПСЖ обіграв Арсенал за сумою двоматчевого протистояння та вийшла у фінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Інтером, що здолав Барселону.

Також "червоно-сині" із дивовижним камбеком пробились у фінал Кубку Франції, здолавши Дюнкерк.