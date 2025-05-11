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Дембеле став найкращим гравцем сезону в Лізі 1

Микола Дендак — 11 травня 2025, 23:05
Дембеле став найкращим гравцем сезону в Лізі 1
Усман Дембеле
Getty Images

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле отримав нагороду найкращому гравцю чемпіонату Франції в сезоні-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба Ліги 1.

Найкращим молодим футболістом визнали його партнера Дезіре Дуе, а наставник ПСЖ Луїс Енріке став найкращим тренером.

Нагадаємо, ПСЖ достроково став чемпіоном Франції та продовжує боротьбу ще у двох турнірах. А Дембеле є лідером команди. У нього 33 голи та 13 асистів за 46 поєдинків.

Напередодні ПСЖ обіграв Арсенал за сумою двоматчевого протистояння та вийшла у фінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Інтером, що здолав Барселону.

Також "червоно-сині" із дивовижним камбеком пробились у фінал Кубку Франції, здолавши Дюнкерк.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Усман Дембеле Луїс Енріке Дезіре Дуе

ПСЖ

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