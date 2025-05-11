Одноклубнику Забарного зламали щелепу ударом ліктем, за який порушник не отримав покарання

Хавбеку Борнмута Алексу Скотту ляже не операційний стіл через проблеми з щелепою, яка була зламана центрбеком Астон Вілли Тайроном Мінгсом.

Про це повідомляє сайт "вишень".

Вчора, 10 травня, команда Іллі Забарного зазнала мінімальної поразки від вілланів з рахунком 0:1. Момент, який травмував 21-річного англійця, відбувся вже на сьомій хвилині поєдинку.

Під час боротьби за м'яч Мінгс хотів прикрити його своїм корпусом, виставивши при цьому руку в сторону. Але своїм рухом він вдарив Скотта ліктем в щелепу. Арбітр зупинив гру, що півзахиснику надали допомогу. Але при цьому він ніяк не покарав захисника.

Opposing fans saying Mings knew what he was doing 🤣 Get a grip, when you watch it back Alex Scott throws himself into Mings trying to reach the ball as Mings is there first, he can’t help where his arms are at this point. There’s nothing malicious in it at all.#avfc pic.twitter.com/jQgVZlaZBW — Villanshub (@villanshub) May 11, 2025

По перерві Скотт не вийшов на поле, його місце посів Джастін Клюйверт. А вже сьогодні, 11 травня, Борнмут опублікував заяву, в якій розповів про необхідність операції через зламану щелепу. Через це гравець більше не допоможе своїй команді в цьому сезоні.

"Борнмут може підтвердити, що півзахисник Алекс Скотт отримав перелом щелепи після зіткнення під час вчорашньої гри з Астон Віллою. 21-річний гравець впав на 7-й хвилині матчу після зіткнення з захисником Вілли Тайроном Мінгсом, а згодом був замінений у перерві, оскільки не зміг продовжити гру. Згодом сканування виявило перелом зі зміщенням, і Скотту зроблять операцію для стабілізації щелепи. Він пропустить решту сезону і матиме повну підтримку клубу та його медичної команди протягом усього процесу відновлення", – йдеться у заяві клубу.

We can confirm that Alex Scott will undergo surgery after sustaining a fractured jaw during yesterday's game with Aston Villa.



Wishing you all the best in your recovery, Alex 🙏 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 11, 2025

Цікаво, що Алекс Скотт опублікував в Instagram фото моменту з ударом Мінгса, залишивши там смайлик з посмішкою.

Хавбек таким чином іронічно відмітив те, що гравець Астон Вілли залишився без покарання.

Former City man Alex Scott has posted this on Instagram in response to Tyrone Mings controversially escaping a red card today for an elbow to the face…#BristolCity pic.twitter.com/ZcTwlV4as7 — The Robins Zone (@TheRobinsZone) May 10, 2025

У нинішньому сезоні Алекс Скотт взяв участь у 22 матчах Борнмута в усіх турнірах, переважно виходячи на заміну. Результативними діями він не відзначався.

Раніше стало відомо про травму центрбека Манчестер Юнайтед, який ризикує пропустити майбутній фінал Ліги Європи проти Тоттенгема.