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Одноклубнику Забарного зламали щелепу ударом ліктем, за який порушник не отримав покарання

Олексій Погорелов — 11 травня 2025, 22:50
Алекс Скотт
Алекс Скотт
Борнмут

Хавбеку Борнмута Алексу Скотту ляже не операційний стіл через проблеми з щелепою, яка була зламана центрбеком Астон Вілли Тайроном Мінгсом.

Про це повідомляє сайт "вишень".

Вчора, 10 травня, команда Іллі Забарного зазнала мінімальної поразки від вілланів з рахунком 0:1. Момент, який травмував 21-річного англійця, відбувся вже на сьомій хвилині поєдинку.

Під час боротьби за м'яч Мінгс хотів прикрити його своїм корпусом, виставивши при цьому руку в сторону. Але своїм рухом він вдарив Скотта ліктем в щелепу. Арбітр зупинив гру, що півзахиснику надали допомогу. Але при цьому він ніяк не покарав захисника.

По перерві Скотт не вийшов на поле, його місце посів Джастін Клюйверт. А вже сьогодні, 11 травня, Борнмут опублікував заяву, в якій розповів про необхідність операції через зламану щелепу. Через це гравець більше не допоможе своїй команді в цьому сезоні.

"Борнмут може підтвердити, що півзахисник Алекс Скотт отримав перелом щелепи після зіткнення під час вчорашньої гри з Астон Віллою. 

21-річний гравець впав на 7-й хвилині матчу після зіткнення з захисником Вілли Тайроном Мінгсом, а згодом був замінений у перерві, оскільки не зміг продовжити гру. 

Згодом сканування виявило перелом зі зміщенням, і Скотту зроблять операцію для стабілізації щелепи. Він пропустить решту сезону і матиме повну підтримку клубу та його медичної команди протягом усього процесу відновлення", – йдеться у заяві клубу.

Цікаво, що Алекс Скотт опублікував в Instagram фото моменту з ударом Мінгса, залишивши там смайлик з посмішкою.

Хавбек таким чином іронічно відмітив те, що гравець Астон Вілли залишився без покарання.

У нинішньому сезоні Алекс Скотт взяв участь у 22 матчах Борнмута в усіх турнірах, переважно виходячи на заміну. Результативними діями він не відзначався.

Раніше стало відомо про травму центрбека Манчестер Юнайтед, який ризикує пропустити майбутній фінал Ліги Європи проти Тоттенгема.

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