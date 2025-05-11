Одноклубнику Забарного зламали щелепу ударом ліктем, за який порушник не отримав покарання
Хавбеку Борнмута Алексу Скотту ляже не операційний стіл через проблеми з щелепою, яка була зламана центрбеком Астон Вілли Тайроном Мінгсом.
Про це повідомляє сайт "вишень".
Вчора, 10 травня, команда Іллі Забарного зазнала мінімальної поразки від вілланів з рахунком 0:1. Момент, який травмував 21-річного англійця, відбувся вже на сьомій хвилині поєдинку.
Під час боротьби за м'яч Мінгс хотів прикрити його своїм корпусом, виставивши при цьому руку в сторону. Але своїм рухом він вдарив Скотта ліктем в щелепу. Арбітр зупинив гру, що півзахиснику надали допомогу. Але при цьому він ніяк не покарав захисника.
По перерві Скотт не вийшов на поле, його місце посів Джастін Клюйверт. А вже сьогодні, 11 травня, Борнмут опублікував заяву, в якій розповів про необхідність операції через зламану щелепу. Через це гравець більше не допоможе своїй команді в цьому сезоні.
"Борнмут може підтвердити, що півзахисник Алекс Скотт отримав перелом щелепи після зіткнення під час вчорашньої гри з Астон Віллою.
21-річний гравець впав на 7-й хвилині матчу після зіткнення з захисником Вілли Тайроном Мінгсом, а згодом був замінений у перерві, оскільки не зміг продовжити гру.
Згодом сканування виявило перелом зі зміщенням, і Скотту зроблять операцію для стабілізації щелепи. Він пропустить решту сезону і матиме повну підтримку клубу та його медичної команди протягом усього процесу відновлення", – йдеться у заяві клубу.
Цікаво, що Алекс Скотт опублікував в Instagram фото моменту з ударом Мінгса, залишивши там смайлик з посмішкою.
Хавбек таким чином іронічно відмітив те, що гравець Астон Вілли залишився без покарання.
У нинішньому сезоні Алекс Скотт взяв участь у 22 матчах Борнмута в усіх турнірах, переважно виходячи на заміну. Результативними діями він не відзначався.
Раніше стало відомо про травму центрбека Манчестер Юнайтед, який ризикує пропустити майбутній фінал Ліги Європи проти Тоттенгема.