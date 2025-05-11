Отримали останню путівку, попри поразку Фарерам: збірна України вийшла на Євро-2026

У Торсгавні відбувся матч завершального туру кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з гандболу, в якому місцева збірна Фарерських островів приймала національну команду України. Поєдинок завершився поразкою команди Вадима Бражника – 27:35.

Після першого періоду "синьо-жовті" поступалися з рахунком 13:15 і ризикували не вийти у фінальну частину чемпіонату Європи.

У другій 30-хвилинці переломити хід зустрічі українцям не вдалося. В кінцевому підсумку господарі майданчика збільшили різницю в рахунку до 8 м'ячів.

Найрезультативнішими гравцями України на майданчику стали лівий крайній Дмитро Артеменко та півсередній Ігор Турченко, які закинули по шість голів.

На щастя, в паралельних поєдинках все склалося так, як було потрібно: Косово поступилося Нідерландам (29:34), Фінляндія програла Угорщині (24:37), а Литва виявилася значно слабшою за Північну Македонію (17:26).

Тож, попри поразку, в підсумку підопічні Вадима Бражника набрали за 6 матчів 4 очки й посіли третє місце у своєму квартеті та за рейтингом третіх місць отримали останню путівку на континентальну першість.

Кваліфікація чемпіонату Європи 2026 з гандболу

6-й тур. 11 травня, Торсгавн

Фарерські острови – Україна – 35:27 (15:13)

Зазначимо, що для чоловічої збірної України це буде 8-ма участь на чемпіонатах Європи після турнірів 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2020 та 2022 років.

Нагадаємо, в попередньому турі збірна України поступилась команді Нідерландів.

17-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків пройде у Швеції, Норвегії та Данії з 15 січня по 1 лютого 2026 року. У турнірі візьмуть участь 24 збірні.