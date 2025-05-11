Власниця Лейкерс хоче поговорити з Девісом – вперше з моменту обміну на Дончича

Власниця та президент Лос-Анджелес Лейкерс Джині Басс зізналася, що вона планує зустрітися з Ентоні Девісом під час міжсезоння.

Про це вона розповіла на радіо "SiriusXM".

2 лютого цього року Лейкерс та Даллас погодили обмін, в результаті якого Девіс опинився у Техасі, а Лука Дончич – у Каліфорнії.

Ніхто, крім власників клубів та генменеджерів не знав про цей трейд, у тому числі самі баскетболісти.

"Я не бачилася з ним віч-на-віч і з нетерпінням чекаю на зустріч у міжсезоння. Але ви повинні пам'ятати, що він зараз на контракті з іншою командою. У нас було занадто багато випадків, коли люди звинувачували нас у тамперингу, тому я маю бути дуже обережною з такими речами", – сказала Басс.

"I haven't seen him face to face. I look forward to in the off-season"@JeanieBuss talks with @WorldWideWob and @adaniels33 about how tampering rules prevented her from giving AD a proper good-bye



Hear our three-hour discussion with Jeanie Buss: https://t.co/HW2xUHLXHm pic.twitter.com/rraZ7zybb8 — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) April 17, 2025

Нагадаємо, що Ентоні Девіс провів 5,5 сезонів у складі Лос-Анджелес Лейкерс. "Брова" допоміг франшизі виграти титул чемпіона НБА під час бабл-сезону 2020 року.

Раніше стало відомо, чи збирається Лука Дончич підписувати новий контракт з Лейкерс.