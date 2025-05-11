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Власниця Лейкерс хоче поговорити з Девісом – вперше з моменту обміну на Дончича

Олексій Погорелов — 11 травня 2025, 23:14
Власниця Лейкерс хоче поговорити з Девісом – вперше з моменту обміну на Дончича
Ентоні Девіс
Даллас Маверікс

Власниця та президент Лос-Анджелес Лейкерс Джині Басс зізналася, що вона планує зустрітися з Ентоні Девісом під час міжсезоння.

Про це вона розповіла на радіо "SiriusXM".

2 лютого цього року Лейкерс та Даллас погодили обмін, в результаті якого Девіс опинився у Техасі, а Лука Дончич – у Каліфорнії.

Ніхто, крім власників клубів та генменеджерів не знав про цей трейд, у тому числі самі баскетболісти. 

"Я не бачилася з ним віч-на-віч і з нетерпінням чекаю на зустріч у міжсезоння. Але ви повинні пам'ятати, що він зараз на контракті з іншою командою.

У нас було занадто багато випадків, коли люди звинувачували нас у тамперингу, тому я маю бути дуже обережною з такими речами", – сказала Басс.

Нагадаємо, що Ентоні Девіс провів 5,5 сезонів у складі Лос-Анджелес Лейкерс. "Брова" допоміг франшизі виграти титул чемпіона НБА під час бабл-сезону 2020 року.

Раніше стало відомо, чи збирається Лука Дончич підписувати новий контракт з Лейкерс.

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НБА

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