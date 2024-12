Дуель двох домінаторів, або сезон скандалів

Рівно три роки тому відбулося Гран-прі Абу-Дабі 2021, яке завершило один із найяскравіших сезонів в історії Формули-1. Чемпіонат протистояння двох домінаторів досі багато глядачів згадує так, наче це було вчора. То справжня битва характерів між двома домінаторами.

Коли сходяться два настільки рівні суперники – вплинути на підсумковий результат може будь-яка дрібниця. Крім битви на трасі, проходило безліч інтриг за її межами. Весь сезон супроводжувався неймовірною кількістю скандалів. Цим все і закінчилося.

Ефектним обгоном на останньому колі останньої гонки Макс Ферстаппен вирвав свій перший титул із рук суперника. А предметом скандалу стало те, що гоночний директор Майкл Масі дав рестарт перегонів на одне коло у вельми спірній ситуації.

Макс Ферстаппен обганяє Льюїса Хамільтона на останньому колі Гран-прі Абу-Дабі Getty Images

Льюїс Хамільтон вважає, що його "обкрали". Команда Мерседес подала кілька протестів із цього приводу. А голова колективу – Тото Вольф, під час фінального кола, прокричав у прямому ефірі знамените "No, Michael, no! No, Michael, that was so not right!" , це було так неправильно.

Після тривалих розглядів результат Гран-прі Абу-Дабі залишився в силі, проте Майкл Масі втратив посаду гоночного директора Формули-1. А весь світ автоперегонів досі розділений на два табори, що стосуються епізоду трирічної давності. Досі багато експертів, журналістів, а також інших людей, причетних до автоперегонів, активно висловлюють свою думку з цього приводу.

При детальному розгляді цей епізод дійсно викликає безліч питань. Проте, учасники суперечок забувають про один важливий факт: титул чемпіона присуджується за підсумками всього сезону, а не лише останніх перегонів. За весь 2021-й рік була величезна кількість скандалів, спірних епізодів та суддівських розглядів. І кожен із них мав величезну вагу.

Кордони траси на Гран-прі Бахрейну

Перший етап того сезону вже приніс скандал. Колись у команді Ред Булл прийняли правильне стратегічне рішення і відтягли піт-стоп Макса Ферсаппена. Маючи більш свіжі шини, він наздогнав і атакував Льюїса Хамільтона в боротьбі за перемогу в гонці. Проте, виходячи з повороту, нідерландець виїхав за межі траси, через що змушений був повернути позицію назад. А ще на одну атаку вже не вистачило часу до фінішу заїзду.

В цілому, це досить логічно і завжди так було: якщо гонщик отримував перевагу над суперником за рахунок того, що залишав гоночне полотно, він зобов'язаний віддати позицію супернику. Однак головною причиною скандалу стало те, що в ході всієї гонки в цьому самому повороті Льюїса 29 разів виїжджав за трек.

Звичайно, є різниця між тим, коли це відбувається у боротьбі, або ж у "спокійній обстановці". Однак 29 разів є величезним числом. Це 51% загальної кількості кіл на дистанції. І той факт, що суддівська бригада залишила без уваги таке численне порушення кордонів траси стало причиною першого скандалу сезону.

Червоний прапор Імолі

Зі старту другої гонки сезону Макс вирішив взяти реванш і обігнав Льюїса на початку першого кола. Боротьба претендентів дійшла контакту, від чого відразу виникли розгляди хто правий, хто винен. Але обидва гонщики спокійно продовжили гонку, а епізод на цьому було закрито.

Боротьба Макса та Льюїса на першому колі Гран-прі Емілії-Романьї Getty Images

Проте найважливіше сталося серед дистанції. Обганяючи кругового Джорджа Рассела, Хамільтон помилився і вилетів за межі траси у гравійну пастку. Зберегти машину британець, все ж таки, зумів і ввімкнувши задню передачу, він повернувся в гонку.

Після втрати величезної кількості часу та зіпсованого комплекту коліс, Льюїсу обіцяли великі втрати очок у турнірній таблиці. Однак саме в цей момент сталося зіткнення між вищезгаданим Расселом та Вальтері Боттасом. Аварія двох пілотів, які на той момент активно боролися за місце в Мерседесі, усіяла трасу величезною кількістю уламків, через що гонка була зупинена червоним прапором.

До цього рішення дирекції гонки, зрозуміло, претензій не мав ніхто, бо продовжувати рух трасою було просто неможливо.

Однак, якщо говорити про везіння, то це було саме воно. Після рестарту Льюїс отримав можливість пройти всіх пілотів "другого ешелону", за рахунок чого пробився на другу позицію та мінімізував втрати у чемпіонаті.

Червоний прапор Баку

За сім кіл до кінця гонки на вулицях столиці Азербайджану Макс впевнено лідирував у гонці, а Льюїс був лише третім. Між ними їхав другий пілот Ред Булла – Сехріо Перес. Фанати "биків" вже подумки святкували дубль, проте раптово у нідерландця лопнула покришка, що призвело до удару об стіну та з дистанції.

Дирекція перегонів зупинила заїзд червоними прапорами. Якихось серйозних підстав для цього не було – розбитий болід Макса можна було спокійно забрати в режимі автомобіля безпеки. Спочатку це такий розклад давав Хамільтону хороший шанс обігнати Переса, який "успадкував" лідерство. Якби це сталося, то британець отримав би додаткові 7 очок. Проте на те, що сталося далі, не чекав ніхто.

Льюїс справді виривається вперед на рестарті з місця. Проте замість входу в перший поворот, він продовжив рух прямо проспектом Нафтовиків, завдяки чому його змогли проїхати всі суперники і він виявився взагалі останнім. Як виявиться пізніше, британець, намагаючись вийти в лідери, зробив критичну помилку в налаштуваннях боліда, що позначилося на роботі гальм.

Льюїс Хамільтон прямує, поки інші пілоти заходять у поворот Getty Images

Весь період зупинки заїзду Ферстаппен та його фанати були у розпачі, розуміючи які величезні втрати завдав проколу шини. Однак після того, як і Хамільтон закінчив заїзд без очок, настрій на боці Ред Булл відчутно покращився. Тим більше, що гонку в результаті виграв другий пілот "биків" – Серхіо Перес.

Цікавий факт: Гран-прі Азербайджану було 6-м етапом і відбувся він 6 числа 6-го місяця. "Чеко" стартував з 6-ї позиції та лідирував останні 6 кіл. І сталося це рівно через 6 місяців після першої перемоги у його кар'єрі на Гран-прі Сахіра 2020 року.

Аварія на Сільверстоуні

Найголовніший скандал сезону, якщо не зважати на фініш Абу-Дабі, стався на Гран-прі Великобританії. Перш ніж почати розбір цього епізоду, важливо звернути увагу на ситуацію в чемпіонаті.

На початку сезону Льюїс почав відриватися і після Гран-прі Іспанії здавалося, що ми знову побачимо рік домінування Мерседеса – британець мав 3 перемоги в 4 гонках. Проте, вже у Монако Макс перехопив ініціативу та очолив турнірну таблицю. Після цього були ще три перемоги нідерландця – у Франції і двічі в Австрії. А в суботу перед основним заїздом Гран-прі Великобританії Ферстаппен ще виграв перший спринт в історії Формули-1, його відрив у чемпіонаті досяг 33 очок.

Читайте також : Фото стаття Королі спринтів Формули 1

У той момент здавалося, що молодий претендент починає впевнено йти вперед від ветерана. Серед фанатів були розмови про те, що просто один домінатор змінив іншого "на посаді".

Розуміючи, що траса досить складна для обгонів, Льюїс відразу ж кинувся в атаку на Макса. Власне, на день раніше, схожим способом Ферстаппен випередив самого Хамільтона в короткому заїзді. І зараз британець хотів реваншу. Однак після першої зв'язки поворотів нідерландець зміг відбити атаку і зберіг лідерство.

А далі Льюїс просто врізався переднім колесом у задню вісь Макса. Внаслідок цього Ферстаппен відлетів у стіну і врізався в неї із прискоренням 51G. Щойно нідерландець вибрався з боліда, його забрали до лікарні для обстеження після такого страшного удару об відбійник. Що ж до Хамільтона – то він продовжив гонку.

І далі було відразу два спірні рішення з боку суддів. По-перше, Льюїсу за цю аварію покарали лише в 10 секунд, які ще й були відкладені до піт-стопу. За відсутності головного суперника такі втрати часу особливо ні на що не впливали. Ще смішніше це покарання виглядало на тлі того, що етапом раніше Серхіо Перес отримав аналогічні 10 секунд за куди більш невинні провини.

По-друге, був вивішений червоний прапор. Якщо в минулому скандальному епізоді ще був хоча б привід задуматися про це, то тепер підстави для такого рішення взагалі не було: розбитий болід Ред Булл знаходився далеко за межами гоночного полотна Зазвичай, у таких випадках обмежуються. режимом віртуальної машини безпеки, максимум – фізично випускають сейфіті-кар.

Проте зупинка гонки дозволяла Мерседесу перевірити болід Хамільтона щодо можливих пошкоджень і виправити їх. До того ж, за словами Тото Вольфа, ремонтувати було що. Як підсумок, після відновлення гонки, Льюїс досить спокійно її виграв. Лише Шарль Леклер, який вийшов у лідери на момент аварії, намагався чинити опір, але безуспішно.

Команда Ред Булл намагалася подавати апеляції з приводу занадто маленького покарання, але вони були відхилені.

Чи це так було насправді – правди ніхто не дізнається. Проте факт залишається фактом: розрив у чемпіонаті було скорочено з 33 очок до 8 і це повертало миттєве повернення інтриги у боротьбі за титул. Зрозуміло, такий розклад був на користь шоу, яким є будь-який спорт світового рівня.

Боулінг імені Вальтері Боттаса

Не встигли вщухнути пристрасті навколо гонки у Сільверстоуні, як Гран-прі Вернгії приніс ще одразу кілька приводів для скандалів. Почалося все з кваліфікації: на останніх хвилинах Q3 Льюїс почав активно відморожувати пілотів Ред Булл. У підсумку Серхіо Перес не встиг вирушити на другу швидку спробу. З боку суддів якоїсь реакції не було, але перша нагода для кількох яскравих заголовків у пресі вже з'явилася.

Але головною подією вікенду на Хунгарорінг став старт гонки, який проходив на мокрому асфальті. Вальтері Боттас його ґрунтовно "проспав" і відразу кілька пілотів його випередили. А далі фін ще й не встиг вчасно загальмувати, через що ще й "зіграв у боулінг" – влаштував масовий завал у першому повороті. Серед постраждалих від цього прецеденту були обидва пілоти Ред Булл.

Перес зійшов з дистанції одразу. Що ж до Ферстаппена – за час червоного прапора інженери зробили справжнє диво і хоч якось залатали ушкодження. Нідерландець продовжити заїзд зміг. Проте, на "пораненому" "бику" мови про боротьбу за перемогу не йшлося – насилу отримувати утримувати темп суперників із середньої групи.

Говорити про те, що цей випад був спеціальним, дуже складно. Проте прямого контакту між Вальтері і Максом не було: Боттас врізався в Норріса, а той уже віднесло до Ферстаппена. Розрахувати навмисне таке практично неможливо.

Проте такий розклад подій на користь Хамільтона і все йшло до того, що знову за одну гонку набере очок набагато більше, ніж суперник. Проте, британець сам ускладнив собі життя: на колі прогріву перед рестартом усі пілоти, окрім Льюїса, вирушили у бокси міняти колеса.

Льюїс Хамільтон водичку проводить рестарт зі стартовими гратами, поки інші пілоти знаходяться на піт-лейн Getty Images

Справа в тому, що за час червоних прапорів траса висохла настільки, що вже можна було використати "суху" гуму. І Хамільтон виявився єдиним пілотом, який стояв на стартових ґратах.

Після піт-стопу навколо, Льюїс виявився останнім. Враховуючи, що третина гонщиків уже зійшли з дистанції, а Макс мав усе ще пошкоджену машину, прорив Льюїса обіцяв бути легким. Але своє слово несподівано сказав Фернандо Алонсо.

І цей епізод слід запам'ятати. Хамільтон мав свіжі колеса "медум" проти проїхали на 9 кіл більше покришок "хард" у Алонсо. Мерседес був найкращою машиною того сезону, а "Альпін" – був болідом другої групи. На той момент гонки різниця в темпі становила близько 3 секунд з кола. До того ж, у Льюїса ще й було право на відкриття крила.

Однак, цілих 11 кіл Фернандо вів героїчну оборону. Пізніше за це іспанець отримав у фанатів прізвисько "міністр оборони". черга, думаючи про те, щоб прикрити тили партнера. Гонки, Фернандо зізнався ще й у тому, що хотів і допомогти Максу у чемпіонаті.

Як підсумок, Хамільтону не вистачило буквально кількох кіл, щоб дістати лідера гонки. А Вікон здобув свою першу і, цілком можливо, єдину перемогу у своїй кар'єрі. Що ж до чемпіонату – Льюїс набрав на 16 очок більше Макса і повернувся до лідерів особистого заліку.

Гонка якої немає

Відразу після літньої перерви відбулося Гран-прі Бельгії, яке стало якоюсь "гонкою Шредінгера": вона одночасно і була і ні. і це випадок.

Через сильний дощ, пілоти не проїхали жодного метра в "бойовому режимі". Щоб заїзд формально вважався таким, що відбувся, було проведено три кола за автомобілем безпеки, після чого було довге очікування, поки не закінчиться час, відведений на гонку, після чого роздали очки й провели церемонію нагородження.

Гонщики проводять три кола за машиною безпеки Getty Images

Такий факт спричинив масове невдоволення фанатів. Люди витратили свій час та гроші, щоб подивитися гонку, а за фактом лише спостерігали як боліди стоять на місці. Черговий скандал призвів до значних змін у регламенті, щоб надалі запобігти таким ситуаціям.

Що ж до результатів – Ферстаппен переміг, а Хамільтон був третім. Між двома претендентами сенсаційно виявився Джордж Рассел, для якого це був перший подіум у кар'єрі.

І знову стає великим питанням, на чию користь виявилася неоднозначна ситуація. З одного боку, всі розуміли, що Хамільтон вистачило б пари бойових кіл, щоб обійти майбутнього напарника. Але з іншого боку – Ферстаппен відіграв у чемпіонаті лише 5 очок (половина від 10), що менше ніж 7 очок (25-18=7), які були у повноцінній гонці.

Двоповерховий болід

Одразу кілька приводів для розбирання та скандалів дав Гран-прі Італії. Першим стало зміни правила піт-стопів. Зокрема, з'явилася вимога використовувати "розумні гайковерти", які забезпечують дотримання інтервалу в 0.2 секунд між установкою останнього колеса і початком руху боліда.

Навіть така дрібниця здатна вплинути на роботу механіків, яка тривалий час відпрацьовується як злагоджений механізм. І насамперед, це рішення було ухвалено проти Ред Булл, оскільки механіки "биків" мали репутацію найшвидших.

Це був другий етап зі спринтом. Про короткий заїзд я вже розповідав у статті про короткі перегони. Для чемпіонату ж найважливішим є те, що Макс опинився на старті вище за Льюїс, хоча сама траса більше підходила болідам Мерседеса.

На першому колі трапилася якась "розминка" перед подальшими подіями: Хамільтон пішов в атаку наприкінці довгої дуги, але Ферстаппен, як і належить гонщику з чемпіонським характером, досить жорстко "закрив хвіртку" і епізод ледь не закінчився зіткненням.

У результаті між двома претендентами виявився Ландо Норріс, завдяки чому ситуація на трасі стабілізувалася аж до хвилі піт-стопів.

Правила, створені для уповільнення зупинок, Ред Булла саме проти них і спрацювали – на піт-стопі Макса сталися затримка і він тривав понад 11 секунд. У Мерседес вирішили миттєво використати подарунок від суперників і покликали Льюїса змінити шини двома колами. Але і його візит до боксів пройшов далеко не ідеально – 4.2 секунди.

Коли британець розганявся після виїзду з піт-лейну, нідерландець виявився гранично близьким до нього. І в першу шикану вони входили з різницею менш ніж півкорпусу. А далі між двома претендентами відбувся контакт. Ред Булл підлетів над Мерседесом і зрештою опинився зверху над ним. На цей раз, прецедент закінчився сходом обох пілотів. І, можливо, вдруге система Хало врятувала життя гонщика.

Макс Ферстаппен зверху на Льюїсі Хамільтоні після аварії на Гран-прі Італії 2021 Getty Images

Бригада суддів визнала винним у прецеденті Макса і покарала його штрафом у три позиції на старті наступних перегонів. Однак більшість експертів сходяться на думці, що це був гоночний епізод з рівною провиною обох учасників.

Враховуючи той факт, що аеродинаміка болідів у "храмі швидкості" ув'язнена під мінімальну притискну силу, обганяти там досить важко. І Ферстаппен і Хамільтон розуміли, що якщо зараз пропустити суперника, то потім обігнати буде практично нереально. По суті гонщики йшли на контакт усвідомлено, тому що це було набагато краще, ніж втрачати очки позаду.

Цікавий факт: Мерседес і Ред Булл, які були значно попереду решти суперників, не змогли за сезон 2021 видобути жодного командного дубля. При цьому МакЛарен, який тоді був колективом "другого ешелону", в Італії став єдиним конструктором за весь рік, чиї пілоти змогли закінчити гонку на 1-2 місцях.

Четвертий двигун Хонда

Слід зазначити, що гонщики Мерседес у Великій Британії та Угорщині пошкодили двигун на боліді Макса, через що у нього виникла проблема з нестачею моторів на сезон. Після двох аварій, друга силова установка пішла в металобрухт набагато раніше, ніж очікувалося, і вже в Спа довелося використати третю.

Зрозуміло, одного агрегату на частину сезону, що залишилася, не вистачило б і вистачило і в будь-якому випадку стояло питання того, що рано чи пізно доведеться відбувати ще й покарання за перебір запчастин.

Спірний штраф за аварію в Монці підштовхнув Ред Булл зробити це на наступному етапі – в Сочі. За будь-якого розкладу, установка четвертого двигуна означала для Макса старт з останнього місця. Таким чином, штраф за зіткнення було нівельовано.

У відповідь на це, Мерседес вирішив частково замінити силову установку на боліді Вальтері Боттаса, так щоб він отримав штраф у 10 позицій і стартував 17м. З технічної точки зору в цьому не було потреби – на минулому етапі фін уже отримав новий мотор. Робилося це з метою уповільнити прорив Фестаппена.

Етичність такого рішення викликала великі сумніви у фанатів та журналістів. А серед народної творчості з'явилося багато жартів на тему "Боттас та його двигуни". Однак, тим і була цікава боротьба Макса і Льюїса – тим, що це була битва двох безпринципних гонщиків. Така ж поведінка була і в їхніх команд.

Однак, одну помилку Тото Вольф все ж таки зробив у своєму розрахунку. До того моменту, "срібні" стріли" вже прийняли рішення про звільнення Вальтері після закінчення сезону, тому Боттас втратив колишню мотивацію допомагати напарникові. І на шостому колі фін пропустив нідерландця без особливого опору.

Цікавим стало те, що більшу частину гонки лідирували пілоти-середняки того сезону – Сайнц та Норріс. "Люїс, що проспав" старт, досить таки важко повертався до першого місця. Прорив Макса теж проходив не так, як хотілося б його фанатам – за 7 кіл до фінішу він займав сьому рядок.

Зазвичай мокра погода привносить у перегони несподівані результати. Однак на той раз саме дощ повернув все на свої місця і на перших двох позиціях опинилися претенденти на титул. Макс фінішував другим, відігравши за перегон 18 позицій. А Льюїс здобув соту перемогу у кар'єрі.

Підвіска Мерседеса, що присідає.

У Формулі-1 вже багато десятиліть заборонено активну аеродинаміку (яка здатна змінювати положення по ходу заїзду). Єдиним її елементом є система DRS, використання якої чітко регламентовано.

І наступний привід для скандалу з'явився на Гран-прі США: ще під час практик було помічено, що задня частина боліда Мерседес присідає під час руху прямою. Фактично, подібна конструкція перетворює весь болід на один великий аеродинамічний елемент.

Рішення знаходилося у "сірих зонах" правил і в результаті було визнано легальним. Справа в тому, що подібна система наводилася в рух повністю пасивною механікою, що кардинально відрізнялося від забороненої в 1994 "активної підвести", яку застосовувала команда Вільямс в ранні роки чемпіонської слави конструктора Едріана Ньюі.

Читайте також : Формула-1, яку побудував Ньюї

На те щоб скопіювати рішення суперника, Ред Булла не мав не часу ні зайвих грошей. А Мерседес зміг зменшити лобовий опір на прямій без втрати притискної сили у поворотах. І це був перший крок до того, що до кінця сезону "срібні стріли" почали вириватися вперед чистим темпом.

Що ж до гонки – на останньому відрізку Макс лідирував, але Льюїс стрімко його наздоганяв на більш свіжих шинах. Барона").

Система DRS спрацьовує навіть якщо попереду машина, що знаходиться на іншому колі. А Ферстаппен опинився на точці детекції у потрібний момент та отримав право на відкриття крила. Цілком можливо, саме цей момент допоміг йому фінішувати попереду Хамільтона: британцю врешті-решт не вистачило одного кола, щоб провести атаку.

Оскільки в тому році Льюїс погрожував побити рекорд Шумахера-старшого, Мік мав мотив втрутитися у боротьбу лідерів – аби захистити честь батька. Досі ніхто не знає: було це зроблено спеціально чи випадково. Однак привід для активних обговорень глядачами з'явився.

"Ракетний" двигун Мерседеса

Наступний хід команди Мерседес остаточно переламав баланс сил на трасі в їхній бік: на Гран-прі Бразилії на болід Льюїса було встановлено так званий "ракетний двигун".

Як правило, силові агрегати розраховуються на те, щоб проїхати близько 8 Гран-прі. Цей же мотор мав менший ресурс – лише на три етапи. За рахунок зменшення довговічності, з'явилася можливість значно підвищити потужність, що дало відчутне збільшення швидкості.

Виходячи з результатів минулих років, багатьом глядачам здавалося, що Інтерлагос більше підходить "бикам". Проте, кваліфікація показала, що задум "срібних стріл" спрацював за повною програмою: Льюїс взяв поул з перевагою майже півсекунди над Максом.

Не встигла закінчитися сесія, як спалахнув перший скандал вікенду в Бразилії: на боліді Хамільтона система DRS відкривалася надто сильно.

Невідомо, наскільки це впливало на темп, але правила є правилами і за подібне порушення у суботньому спринті британець стартував останнім. Що ж до Ферстаппена – він отримав грошовий штраф у 50 тисяч євро за те, що торкнувся боліда суперника.

Покарання Льюїса надихнуло фанатів Макса. Однак через два дні настрій у Ред Булл швидко зміниться на протилежний.

Після хвилі піт-стопів розпочалася боротьба за перемогу між претендентами на титул. Ферстаппен як міг намагався обороняти свою позицію від швидшого боліда Мерседес.

Вкотре виявлявся чемпіонський характер нідерланця і він, безумовно, йшов остаточно. Багато його захисних маневрів були настільки жорсткими, що стали приводом для нових скандалів. Однак у підсумку на 59-му колі Хамільтон таки вийшов уперед і довів справу до перемоги.

"Ведмежа послуга" Юкі Цуноди

На Гран-прі Катару був останній шанс Ред Булла перемогти чистою швидкістю: щоб зберегти ресурс "ракетного двигуна" на останні два етапи, Мерседес на один Гран-прі поставили "звичайну" силову установку.

Але цим планам не судилося збутися: у кваліфікації Макс не встиг зреагувати на жовті прапори, викликані аварією Юкі Цуноди, пілота молодшої команди "биків". За це Ферстаппен був оштрафований втратою одразу п'яти позицій на стартових ґратах.

Як і будь-яка дія суддівської бригади до цього, одразу почалася величезна кількість суперечок про те, чи справедливим був вердикт.

На першому колі Макс мав усі шанси вийти на другу позицію та вирушити в погоню за Льюїсом. Однак знову в справу втрутився Фернандо Алонсо і цього разу іспанець вже завадив нідерландцю, видавивши його за межі траси.

Звичайно, через кілька кіл, Фестаппен пройшов і Алонсо, і інших пілотів "другого ешелону". Однак, за цей час Хамільтон створив достатній відрив, щоб про боротьбу за перемогу не йшлося.

Боротьба нервів у Саудівській Аравії

Сезон 2021 подарував безліч скандалів, але найбільша їхня концентрація припала уікенд у Саудівській Аравії.

Етап видався багатим на події на всіх ешелонах. Велику кількість гонщиків розбивали боліди об стіни та під час контактів із суперниками. За стільки велику кількість прецедентів, фанати жартома прозвали той вікенд "Гран-прі Саудівської Аварії".

У кваліфікації Ферстаппен відчайдушно намагався вирвати поул із рук двох Мерседесів. Цілком можливо у нього це вийшло б, але в останньому повороті він припустився помилки і розбив машину, через що стартувати йому довелося лише третім, позаду двох "срібних стріл".

На десятому колі Мік Шумахер розбив болід, через що на трасу вийшов сейфіті-кар. Користуючись режимом автомобіля безпеки, Боттас почав дуже гальмувати Ферстаппена, щоб дати Мерседесу можливість провести подвійний піт-стоп. У результаті Ред Булл вирішили залишити Макса на старті. І цей вибір виявився вірним, бо за три кола з'явився червоний прапор.

На цьому низка дивних, спірних та скандальних моментів тільки починалася. На рестарті Хамільтон атакував Ферстаппена та видавив його за межі траси. Макс, проїхавши за межами гоночного полотна, зберіг лідерство. Але не встигли гонщики проїхати й одного "бойового" кола, як у другому ешелоні стався завал і заїзд знову було зупинено.

Під час паузи в гонці тривали напружені суддівські розгляди, за підсумками яких було прийнято, що нідерландець зобов'язаний віддати позицію.

На другому рестарті, розлючений Макс повернув собі лідерство. Але швидший болід Льюїса дозволив йому швидко приступити до атак у відповідь. Британець постійно перебував у зоні DRS щодо нідерландця. Перевага Мерседеса на прямих була незаперечна, на віражах Ферстаппен як міг намагався відірватися.

У постійну гойдалку між лідерами регулярно втручалися режими віртуальної машини безпеки, спричинені аваріями гонщиків другого ешелону. Але наприкінці 36-го кола Хамільтон виявився близьким для серйозної атаки. Як це й бувало раніше, Макс вирішив оборонятися від Льюїса до останнього і обидва пілоти опинилися поза трасою.

Судді прийняли чергове скандальне рішення – Ферстаппен зобов'язаний віддати позицію. Нідерландець зробив це, максимально висловлюючи свою незгоду з цим рішенням – він загальмував прямо перед британцем, що призвело до невеликого контакту між пілотами. зламав навушники у боксах команди.

Невеликий контакт між болідами Макса та Льюїса на Гран-прі Саудівської Аравії. Getty Images

Пілот Ред Булла все ще змушений був пропустити суперника. Але навіть у такій ситуації він не збирався здаватися. Під час повторної "гри в піддавки", Макс випустив Льюїса вперед, проте відразу після цього провів контратаку і повернув собі лідерство.

Закінчилася боротьба остаточно на 43-му колі, коли Хамільтон таки зміг провести атаку, на яку Ферстаппен вже не зміг відповісти. При чому сталося це також з видавлюванням нідерландця за межі траси.

Пристрасті після неймовірно скандальних перегонів не вщухали весь період очікування останніх перегонів в Абу-Дабі. І вдруге в історії Формули-1 два претенденти на титул отруювалися на фінальний Гран-прі з однаковою кількістю очок.

Цікавий факт: минулого разу рівність у турнірній таблиці була у 1974 році, коли за титул билися Емерсон Фіттіпальді та Клей Регаццоні. Чемпіоном, зрештою, став Фітіпальді. І ось що цікаво: у момент проведення гонки Гран-прі Абу-Дабі бразильський ветеран автоспорту відзначав 74-й день народження, тим самим створивши зв'язок між цими випадками.

Перше коло Гран-прі Абу-Дабі

Хоча Гран-прі Абу-Дабі запам'ятався всім насамперед своєю кінцівкою, проте важливий прецедент стався ще на першому колі.

Хамільтон вирвався вперед на старті, але наприкінці довгої прямої Ферстаппен провів контратаку. Виходив з повороту Макс вже лідером.

Макс проводить контратаку на першому колі, а Льюїс зрізає поворот Getty Images

І ось тут слід згадати подібний момент на першому рестарті в Саудівській Аравії. Тоді був схожий епізод, у якому пілоти були на протилежних ролях – британець видавив нідерландця з траси і той, зрізаючи, повернув позицію.

І питання навіть не в тому, як саме слід трактувати правила. Важливіше те, що у двох подібних епізодах було прийнято протилежні рішення: один раз на користь атакуючого, інший раз – на користь того, хто захищався. І обидва рази на користь опинився Льюїс.

Саме таке кардинально-різне трактування ідентичних ситуацій, дала фанатам Ферстаппена підстави вважати, що дирекція перегонів діє на користь Хамільтона, причому вже далеко не вперше.

Фінальний момент

По чистій швидкості болід Ред Булл не міг наздогнати Мерседеса, у якого були присідаюча підвіска і "ракетний двигун". За десять кіл до фінішу Крістіан Хорнер прямо сказав, що допомогти їм може лише диво.

І це диво сталося: за п'ять кіл до фінішу свій болід розбив Ніколас Латіфі. До чого зробив він це у боротьбі з Міком Шумахером, який уже кілька разів з'являвся у цій історії.

Оскільки Хамільтон втратив близько 7 секунд за Серхіо Пересом у середині гонки, у нього не було достатнього відриву, щоб зробити зупинку та залишитися попереду Ферстаппена.

Таким чином, "срібник стріли" опинилися в ситуації стратегічної вилки: або покликати Льюїса на піт-стоп, дати йому нові покришки, але випустити Макса вперед, або залишити британця на трасі, але тим самим дати нідерландцю перевагу за свіжістю шин.

Зробивши ставку на те, що за час, що залишився, розбитий болід не встигнуть прибрати, в Мерседесі вибирають другий варіант. А в Ред Булл просто діють від противного і ставлять своєму гонщику свіжий софт.

Але гонка таки була відновлена на одне коло. Зроблено це було досить дивним чином – серед кругових пілотів випустили вперед тільки тих, хто поділяв двох претендентів на титул. якого Макс здійснив обгін і став чемпіоном.

Йос Ферстаппен (гонщик Формули-1 1994-2003 років) вітає з першим чемпіонським титулом сина Макса Getty Images

Таке незвичайне поновлення заїзду стало причиною, через яку команда Мерседес спробував подати протест. Однак, у правилах є пункти, що дозволяють директору перегонів використовувати машину безпеку на власний розсуд, тому формально це не було порушенням.

Цікавий факт: Макс Ферстаппен став першим чемпіоном світу з часів Нікі Лауди, який не провів жодної гонки у Формулі-1 разом із "Червоним Бароном" Міхаелем Шумахером

Чи був очевидний обгін?

Коли розглядаєш ситуацію постфактум, звичайно можна говорити про те, що Ферстаппен здійснив обгін, маючи величезну перевагу по шинах.

Половиною сезону раніше, в Угорщині, був прецедент, про який я сьогодні згадував: Алонсо на машині-середняку 11 кіл стримував Хамільтона, який мав DRS.

В Абу-Дабі, звичайно, йшлося про куди більшу різницю по шинах. Однак, у Льюїса, як і раніше, був Мерседес – найкращий болід сезону, на який були встановлені "ракетний" двигун і підвіска, що присідає. А Макс не мав DRS.

Тому до початку фінального кола неможливо було затверджувати на 100%, хто ж закінчить його на першому місці.

Висновки

Сама ситуація в Абу-Дабі дійсно викликає величезну кількість питань. Однак, як я вже казав на початку цього огляду, сезон не складається з однієї останньої гонки.

За весь чемпіонат була велика кількість спірних, а часом і відверто дивних рішень суддів. Було і просте везіння, які у різні моменти опинялося за різних пілотів.

Обидва гонщики мають чемпіонський характер, який має на увазі те, що вони на трасі роблять часто часом не найетичніші вчинки.

І згадуючи той сезон, не слід так акцентувати увагу лише на одному моменті. А якщо вже ставити питання справедливості, то розбирати потрібно кожен з описаних вище моментів.