Королі спринтів Формули 1

У суботньому короткому заїзді Макс Ферстаппен посів лише восьме місце. Але й одного залікового пункту нідерландцю вистачило, щоб продовжити залишатися єдиним гонщиком, який набирав очки у всіх спринтах, які були за час існування подібних подій у Формулі-1.

Спринтерські заїзди як такі з'явилися у 2021 році й з того часу перед кожним новим сезоном вносяться правки до їхнього регламенту. Спочатку це була спринт-кваліфікація, яка була проміжною ланкою між звичайною кваліфікацією та основною гонкою. Лише з сезону 2023 року спринт став повністю окремою подією.

За підсумками цих коротких перегонів, пілоти отримують невеликі очки в особистому заліку, але якогось окремого призу для найкращого спринтера сезону немає. Проте існує журналістська статистика, яка веде підрахунок, хто ж був найшвидшим на короткій дистанції.

2021, Вальтері Боттас

Вальтері Боттас та "старомодна" церемонія нагородження у спринті на Гран-прі Бразилії 2021 Getty Images

Досить несподіване ім'я, враховуючи те, що сезон 2021 року був протистоянням Макса Ферстаппена та Льюїса Гамільтона. Весь період співпраці з Мерседесом Боттас був другим пілотом, завдання якого було "підносити патрони" лідеру команди. Однак, досить несподівано, у коротких заїздах ситуація виявилася іншою.

У свій перший сезон спринт носив пробний і експериментальний формат. Очки давалися лише за перші три позиції. Особливою видовищністю короткі заїзди не відрізнялися, тому що пілоти просто не хотіли ризикувати позиціями на старті основної гонки. І більшість обгонів, особливо в групі лідерів, відбувалися на першому колі.

Найперший спринт відбувся на "Сільверстоуні". Для того сезону, в ньому не було нічого дивного – боротьба відбувалася між основними претендентами на титул. На старті Макс випередив Льюїса, після чого спокійно зберігав лідерство. А Вальтері приїхав третім, позаду "головних героїв".

Якусь різноманітність внесла Монца. На довгих прямих "Храму швидкості" у болідів Ред Булла було шансів підтримувати темп Мерседеса й перший стартовий ряд був повністю за сріблястою командою. Однак у суботньому заїзді Льюїс Гамільтон стартував вкрай погано. Вперед нього вирвався не лише його головний суперник з чемпіонату, а й обидва пілоти МакЛарена. Як і минулого разу, перше коло визначило результати групи лідерів. У підсумку трійка лідерів мала такий вигляд: Боттас, Ферстаппен, Рік'ярдо.

Цікавий факт: в основних перегонах на Гран-прі Великої Британії та Італії сталися аварії між Льюїсом і Максом. Після другого прецеденту з'явився фанатський жарт-прикмета: наявність спринту в суботу – до зіткнення претендентів у неділю.

Третій подовжений вікенд проходив на "Інтерлагосі". У кваліфікації стався один із численних скандалів того сезону: на боліді Льюїса Гамільтона надмірно широко відкривалася система DRS, через що його поул було анульовано й британцю довелося прориватися з кінця стартових ґрат. Детальніше про цю історію я вже писав у статті про найкращі прориви.

Без лідера команди Вальтері Боттас згадав про те, що він пілот Мерседеса. На старті він обійшов Макса. Слід зазначити, що фін стартував на "софті", а нідерландець – на "медіумі". І різниця по гумі зіграла свою роль під час ривка до першого повороту. Під кінець заїзду ситуація зі зносом покришок вже була на боці пілота Ред Булл, проте обгін у відповідь він зробити на зміг. А трійка найкращих за підсумками короткого заїзду до Бразилії була такою: Боттас, Ферстаппен, Сайнц.

Цікавий факт: у сезоні-2021 жодного разу переможець спринту не зміг виграти основну гонку

Підсумок неофіційного заліку спринтерських перегонів 2021:

1. Вальтері Боттас – 7 очок (2 перемоги)

2. Макс Ферстаппен – 7 очок (1 перемога)

3. Льюїс Гамільтон – 2 очки

4. Даньель Рік'ярдо – 1 очко

5. Карлос Сайнц – 1 очко

2022, Макс Ферстаппен

Щоб пожвавити боротьбу, було прийнято збільшити кількість місць, які отримують очко, до восьми. Це дещо оживило боротьбу, проте пілоти, як і раніше, поводилися дещо стримано.

Перший спринт 2022 року відбувся в Імолі. На той момент Леклер впевнено лідирував у чемпіонаті та випереджав Ферстаппена на цілих 45 очок. Та й просто боліди Феррарі на початку сезону виглядали явно впевненішими, ніж техніка Ред Булла. Однак у кваліфікації першого подовженого етапу пішов дощ і Макс зміг отримати поул на мокрій трасі.

Через незручну форму першого повороту, Ферстаппен програв старт і в лідери вирвався Леклер. Проте чинний чемпіон не збирався здаватися. По ходу заїзду Макс зумів акуратніше витрачати гуму й на передостанньому колі здійснив гарний обгін, повернувши собі лідерство.

А в основній гонці Гран-прі Емілії-Романьї, "СуперМакс" став першим гонщиком, який виграв основну гонку після тріумфу у спринті.

Макс Ферстаппен обженуть Шарля Леклера на передостанньому колі спринту в Імолі Getty Images

Другий спринт 2022 року стався на "Ред Булл Рінг". Щодо першого місця – Макс Ферстаппен провів заїзд, лідируючи від старту до фінішу. Але основні цікаві події були позаду. Після невдалої кваліфікації досить непоганий прорив зробив Серхіо Перес.

А головною зіркою заїзду став Мік Шумахер, син "Червоного Барона". Хоча німець і не зміг набрати очки, проте більше десяти кіл він на Хаасі, що вічно відставав, стримував натиск Льюїса Гамільтона. Обгін відбувся лише на останньому колі. А багато фанатів згадали Гран-прі Італії 2011 року – тоді дуже довго Льюїса стримував Міхаель.

Гран-прі Бразилії почало дивувати ще з кваліфікації. Завдяки дощу та червоному прапору, сенсаційно поул виявився у Кеніва Магнусена. Те, що данець не зможе утримати лідерство навіть у коротких перегонах, було заздалегідь зрозумілим. Легку перемогу пророкували усі Ферстаппену. Однак вибір шин "медіум" на спринт виявився невдалим і одразу троє гонщиків змогли пройти Макса. А перше місце зайняв Джордж Рассел, який у неділю довів справу до першої перемоги в основній гонці.

Топ-5 спринтерів сезону-2022:

1. Макс Ферстаппен – 21 очко (2 перемоги)

2. Карлос Сайнц – 18 очок

3. Шарль Леклер – 17 очок

4. Серхіо Перес – 14 очок

5. Джордж Рассел (1 перемога)

2023, Макс Ферстаппен

Після того, як два сезони гонщики уникали зайвого ризику під час короткого заїзду, було прийнято рішення зробити спринт окремою подією, яка не пов'язана з основною гонкою. Той факт, що тепер пілотам уже не було чого втрачати, дещо збільшив градус боротьби. А кількість таких подій було збільшено до шести за сезон. Здобув спринт і окрему кваліфікацію, яка має офіційну назву "shootout", а фанати прозвали її просто "спринтофікація".

Проте суттєвим мінусом залишилося те, що різниця між першими двома місцями так і залишилося розміром з одне очко (8 проти 7). Таким чином, боротьба за перемогу знецінилася до одного залікового пункту.

Перший спринт із новим статусом відбувся в Баку. Обидві гонки (коротку та основну) в Азербайджані виграв Серхіо Перес, за що мексиканця багато фанатів уже почали називати "королем вулиць", бо 5 з 6 його перемог відбулися на вуличних трасах.

При цьому в обох кваліфікаціях поули взяв Шарль Леклер. Таким чином, монегаск став першим і поки що єдиним володарем антидосягнення: за один Гран-прі програв два заїзди після старту з першої позиції.

Другий спринт того сезону пройшов в Австрії. Відзначився він одразу двома історичними подіями. Вперше в історії коротких заїздів на фініші стався командний дубль. Перемогу, зрештою, здобув Макс Ферстаппен, проте на першому колі між двома пілотами Ред Булл була дуже спекотна боротьба.

Але значно більш незвичним стало те, що під час заїзду всі гонщики зробили піт-стоп. Як правило, гонщики намагаються проїхати спринт без візитів у бокси і роблять це лише у разі якихось поломок або проколів. Проте заїзд на "Ред Булл Рінг" проходив на мокрій після ранкового дощу трасі. Стартували всі на колесах для вологого асфальту, проте до середини дистанції утворилася суха траєкторія, через що пілоти почали змінювати шини.

Міні-заїзди в Бельгії, США та Бразилії особливих сюрпризів не принесли: усі три рази перемагав Макс Ферстаппен, який беззастережно домінував у тому сезоні. Але торішній Гран-прі Катара (хронологічно проходив перед США) відзначився тим, що суботня подія виявилася навіть цікавішою за основну гонку: вперше за час існування спринтів, під час короткої гонки достроково визначився чемпіон.

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Але не лише третім титулом Ферстаппена запам'яталася та субота. Вперше у спринті відбулася серйозна боротьба стратегів. Спочатку пілоти, які стартували на "софті", мали велику перевагу й почали активно відігравати позиції. Зокрема на третьому колі пелотон очолив Джордж Рассел.

Однак, до середини дистанції м'які шини почали стрімко втрачати темп і перевагу вже отримали ті, хто їхав "медіум". На одинадцятому колі Оскар Піастрі повернув собі лідерство й довів справу до своєї першої перемоги, нехай і в короткій гонці.

Топ-5 спринтерів сезону-2023:

1. Макс Ферстаппен – 45 очок (4 перемоги)

2. Серхіо Перес – 25 очок (1 перемога)

3. Карлос Сайнц – 25 очок

4. Ландо Норріс – 21 очко

5. Шарль Леклер – 21 очко

2024, Макс Ферстаппен

Єдиним оновленням у спринтерських Гран-прі став порядок перегонів. Наразі основна кваліфікація почала проходити після короткого заїзду. У команд з'явився час, щоб внести в налаштування болідів виправлення на основі зібраних даних. І періодично почала змінюватися розстановка сил протягом одного етапу.

Макс Фертаппен отримує нагороду за перемогу у спринті Гран-прі Майамі Getty Images

Перші два спринти припали на стадію чемпіонату, коли болід Ред Булл ще нормально їхав і перемоги Макса Ферстаппена в них були вельми закономірними.

Через помилку суддів з сейфіті-каром, Ландо Норріс отримав у подарунок першу перемогу в кар'єрі. Але це не завадило Максу Ферстаппену відвести найбільше очок з першого американського етапу: 26 балів у нідерландця (18 за гонку + 8 за спринт) проти 25 у британця (25 за гонку + 0 за спринт).

Хоча на той момент суперники наздогнали і перегнали болід "биків" чистою швидкістю, спринти в Австрії та Техасі все одно виграв Ферстаппен. Якимось незрозумілим чином Макс знаходив непоганий темп під час короткої гонки і залишав суперників позаду.

У скандальному Гран-прі Бразилії за сухої погоди команді МакЛарен не було рівних, а допомога з боку суддів забезпечила досить легкий дубль на короткій дистанції. А вчорашній спринт у Катарі став останнім у цьому сезоні.

Топ-5 спринтерів сезону-2024:

1. Макс Ферстаппен – 38 очок (4 перемоги)

2. Ландо Норріс – 30 очок (1 перемога)

3. Шарль Леклер – 29 очок

4. Карлос Сайнц – 27 очок

5. Оскар Піастрі – 26 очок (1 перемога)

Епілог

Після чотирьох сезонів спринтерські перегони все ще є експериментальним форматом. Слова Ландо Норріса про те, що його більше хвилює основна гонка, показали те, що й самі гонщики поки що не дуже серйозно сприймають короткі заїзди. Досі є безліч проблем, які організаторам слід вирішити, щоб такий формат був цікавий.

Відповідальний редактор – Денис Шаховець