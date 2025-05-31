Бріаторе: У 2026 році Альпін почне перемагати, а в 2027 хоче стати чемпіоном Формули-1

Тимчасовий керівник команди Альпін Флавіо Бріаторе зробив багатообіцяючі заяви щодо майбутніх успіхів французького колектива.

Слова 75-річного італійця наводить ESPN.

На думку Бріаторе, вже наступного року Альпін зможе регулярно боротися за перемоги в гонках. Проте найбільше досягнення, а саме титулу чемпіона, команда хоче здобути в 2027 році.

"У 2026 році ми зможемо вигравати гонки, я це гарантую, а в 2027 році ми хочемо бути претендентами на титул.

У 2026 році не буде ніяких виправдань: ми повинні бути конкурентоспроможними. Ми в боргу перед Рено, перед Альпін.

Ми в цьому спорті, щоб перемагати, і з новим регламентом, який з'явиться у 2026 році, команди, які найкраще його інтерпретують, матимуть перевагу", – сказав Бріаторе.