Бріаторе: У 2026 році Альпін почне перемагати, а в 2027 хоче стати чемпіоном Формули-1
Тимчасовий керівник команди Альпін Флавіо Бріаторе зробив багатообіцяючі заяви щодо майбутніх успіхів французького колектива.
Слова 75-річного італійця наводить ESPN.
На думку Бріаторе, вже наступного року Альпін зможе регулярно боротися за перемоги в гонках. Проте найбільше досягнення, а саме титулу чемпіона, команда хоче здобути в 2027 році.
"У 2026 році ми зможемо вигравати гонки, я це гарантую, а в 2027 році ми хочемо бути претендентами на титул.
У 2026 році не буде ніяких виправдань: ми повинні бути конкурентоспроможними. Ми в боргу перед Рено, перед Альпін.
Ми в цьому спорті, щоб перемагати, і з новим регламентом, який з'явиться у 2026 році, команди, які найкраще його інтерпретують, матимуть перевагу", – сказав Бріаторе.
Нагадаємо, що Флавіо Бріаторе повернувся до Формули-1 у травні минулого року, ставши радником Альпін.
А в травні цього року після звільнення Олівера Оукса з посади керівника команди італієць став тимчасово виконувати ці обов'язки.