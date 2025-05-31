Алонсо: Формула-1 не може втратити Барселону після 2026 року

Пілот Астон Мартіна Фернандо Алонсо висловив стурбованість можливістю Барселони втратити своє місце в календарі Формули-1.

Слова 43-річного іспанця наводить Motorsport.

Контракт на проведення Гран-прі Іспанії в Барселоні закінчиться після сезону 2026 року, і ця угода не була продовжена.

Наступного року в календарі Ф-1 дебютує гонка в Мадриді, яка в 2027 році має замінити Барселону як місце проведення Гран-прі Іспанії. Проте Алонсо вважає, що каталонська траса повинна залишитися у Формулі-1.

"Я не думаю, що ми втратимо Барселону. Це моя думка і моє бажання. Добре, що з'являються нові місця проведення гонок. Також добре, що з'являються нові країни, в які Формула-1 завітала за останнє десятиліття. Але в той же час, ми повинні зберегти деякі традиційні траси, де була написана і створена історія Формули-1. Формула-1 і Барселона дуже пов'язані. Ми проводимо тут тести протягом десятиліть. Я думаю, що всі команди обирають Барселону, коли їм доводиться обирати один тестовий трек. Наступного року ми повернемося сюди взимку, тому що у нас новий регламент, нові машини, і знову ж таки, команди обирають Барселону, тому що це траса Формули-1 в певному сенсі. Автодром зазнав певних змін, щоб відповідати стандартам Формули-1. Тож за останні два-три роки всі паддоки, трибуни, все вийшло на новий рівень. І Барселона була тут протягом останніх двох-трьох десятиліть, і Барселона буде тут протягом наступних 10, 20, 30, 40 років. А деякі майданчики з'являться в календарі лише на мить, а потім, ймовірно, знову зникнуть. Тому ми не можемо втратити Барселону", – сказав Алонсо.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, відбудеться кваліфікація Гран-прі Іспанії. Старт сесії запланований на 17:00 за київським часом.

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