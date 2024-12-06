Казковий квиток для Серхіо Переса та Джорджа Рассела. Гран-прі Сахіра-2020

Рівно 4 роки тому відбулося Гран-прі Сахіра 2020 року. Унікальна гонка на укороченій конфігурації траси тривала 87 кіл і змінила безліч доль гонщиків. Насамперед це стосується Серхіо Переса та Джорджа Рассела. А вони вже запустили ефект доміно, який позначився ще на низці пілотів.

Ковідний сезон

У першій половині 2020 року багато держав почало запроваджувати масові карантини, щоб стримати поширення COVID-19. Торкнулося все це і Формули-1. Якщо, як правило, чемпіонат починається в березні, то "ковідний" сезон стартував лише 6 липня. Перегони проходили за порожніх трибун з дотриманням величезної кількості норм безпеки. А пілотів та весь персонал команди постійно тестували на наявність вірусу.

Через величезну кількість карантинних обмежень, більша частина чемпіонату проходила в Європі і лише кінець сезону "Королівські перегони" приїхали на "ближній схід" – до Бахрейну та Абу-Дабі. Календар чемпіонату складався "на коліні" і контракти на проведення Гран-прі підписувалися прямо протягом сезону.

Пілоти Формули-1 напередодні останнього етапу сезону-2020 Getty Images

При цьому, як могли, намагалися наповнити половину року гонками і з доступних автодромів як могли вичавлювали максимум. У "ковідний" сезон потрапило безліч екзотичних трас. Повернулася Формула-1 на вже забуті автодроми в Імолу, Нюрбургрінг та Істамбул Парк. А гоночне кільце в Муджелло взагалі раніше приймало лише тести і не більше.

Також, відразу три траси приймали відразу по два етапи по ходу одного сезону – "Ред Булл Рінг", Сільверстоун та Сахіра. Якщо другі перегони в Австрії та Великій Британії від перших відрізнялися лише назвою, то ось у Бахрейні прийняли куди більш логічне рішення і використовувати дві різні конфігурації автодрому: Гран-прі Бахрейну пройшло за стандартною схемою, а Гран-прі Сахіра проводилося на укороченому кільці.

Вільний трон

Сезон 2020 року пройшов під тотальним домінуванням команди Мерседес. Система DAS, яка регулювала кут між передніми колесами, давала велику перевагу на колі та сріблясті машини були поза конкуренцією. При чому робилося це за допомогою рухів керма вперед-назад, що породило безліч жартів через схожість з керуванням літаком.

Якщо Вальтері Боттас ще іноді провалювався у гонках, то ось Льюїс Гамільтон впевнено штампував перемоги одну за одною. Єдиним, хто намагався кинути виклик домінатору, був Макс Ферстаппен. Але це відбувалося лише окремих гонках. До того ж, команда Ред Булл регулярно робила "ведмежу послугу" своєму пілоту і передчасно закликала нідерландця на піт-стоп, тим самим позбавляючи будь-яких надій на боротьбу за перемогу.

Після 15 етапів, на рахунку Льюїса Гамільтона було 11 перемог. При чому по чистій швидкості він програв лише одного разу– на Гран-прі Сімдесятиліття (друга гонка на Сільверстоуні), де Макс Ферстаппен вирішив сам взятися за свою стратегію, сказавши в прямому ефірі знамените "я не їхатиму як бабуся". В решті трьох випадків лідер "срібних стріл" програвав позиції суперникам з інших команд лише через штрафи.

Льюїс Гамільтон святкує сьоме чемпіонство у Формулі-1 Getty Images

Швидше за все, дві гонки, що залишилися, пройшли б під таким же домінуванням Гамільтона. Однак наступного дня після Гран-прі Бахрейну весь світ облетіла резонансна новина: тест Льюїса на коронавірус виявився позитивним.

За прийнятими в тому сезоні правилами, такий медичний діагноз означав усунення пілота від перегонів до одужання. Звичайно, чемпіонський титул було розіграно вже достроково, але за відсутності такого явного домінатора безліч пілотів надихнулися шансом урвати хоча б перемогу в гонці на Гран-прі Сахіра.

Джордж Рассел

Кілька днів у повітрі висів питання – хто ж отримає місце, що звільнилося, у кращій машині сезону. Щасливчиком виявився Джордж Рассел – резервний пілот Мерседеса, який уже два роки виступав у Вільямсі, який вічно їх у кінці пелетону. На той момент, на рахунку юного британця не було ще жодного очка.

Проте відчайдушні спроби гонщика потрапити до десятки найкращих були помічені багатьма глядачами і навіть керівниками команд. Весь світ бачив те, як Рассел намагався вичавити максимум із найгірших машин чемпіонату. Тепер на Джорджа чекав головний іспит його кар'єри: як він поїде на якнайшвидшому боліді.

Серхіо Перес

Одним із головних скандалів ковідного сезону була команда Racing Point. Річ у тім, що їхній болід був точною копією торішної чемпіонської машини Мерседеса. Такий прецедент викликав безліч протестів із боку суперників і було безліч розглядів із цього приводу.

З практичної точки зору, застаріла на цілий рік гоночна техніка не дозволяла наздогнати лідерів чемпіонату. Однак "Рожевий Мерседес" цілком комфортно почував себе в другій групі, а Серхіо Перес боровся за четверте місце в особистому заліку і звання "найкращого серед інших" - позаду Гамільтона, Боттаса і Ферстаппена.

Серед сезону стало відомо, що власник Racing Point - канадський мільярдер Лоуренс Стролл викупив частину акцій Астон Мартін. Ця угода означала і перейменування команди на початку сезону 2021 року на честь британського автовиробника. А разом із цим стало відомо, що із колективом підписав контракт Себастьян Феттель, якого напередодні звільнили Феррарі.

Оскільки другий пілот команди – Ленс Стролл, який є сином директора команди, на вихід зазначили Серхіо Пересу. Навколо мексиканця почали згущуватись хмари. Йому залишалося доїхати до кінця сезону до Racing Point, а далі у нього не було контракту з жодною командою.

Кар'єра Серхіо Періса, як здавалося на той момент, почала стрімко рухатися до свого кінця. Йому потрібно було терміново показати добрий результат, щоб на нього звернули увагу хоч у якомусь колективі.

Загалом, мексиканець мав репутацію досить щасливого пілота, якому періодично перепадали раптові подіуми. Проте за минулі 189 перегонів, Перес ще жодного разу не вигравав перегонів. А найдалі від перемоги "Чеко" був після першого кола Гран-прі Сахіра.

Початок гонки

Джордж Рассел, який вирішив одразу використати свій шанс на всі 100%, одразу на старті пройшов Вальтері Боттаса та захопив лідерство. А ось за двома Мерседесами, Шарль Леклер спровокував аварію за участю Макса Ферстаппена і Серхіо Переса.

Монегаск і нідерландець закінчили гонку одразу, а мексиканець із проколотим колесом вирушив на піт-стоп і тепер він мав прорив з хвоста пелотона. Хіба що, машина безпеки дозволяла наздогнати решту.

Getty Images

Далі, аж до 61-го кола гонка йшла у більш менш спокійному ритмі. Дві "срібні стріли", що відриваються від усіх, були звичною картиною для того сезону. Джордж Рассел настільки добре справлявся зі своєю роботою і можна було легко забути про те, що в кокпіті Мерседеса знаходиться зовсім інший пілот.

А Перес тим часом поступово обганяв машини другого ешелону. Пройшов Серхіо на трасі, зокрема, Естебана Окона та свого напарника – Ленса Стронна. До "моменту істини", "Чеко" знаходився вже на третій позиції, далеко-далеко за лідерами.

Переломний момент

Поки Рассел проводив гонку з Мерседесом, за кермо його машини у Вільямсі сів британський пілот Джек Ейткен, для якого донині Гран-прі Сахіра 2020 року залишається єдиною гонкою у Формулі-1. За злою іронією, саме він і запустив ланцюжок подій, який зіпсував Джорджу все свято.

На 61-му колі Ейткена розвернуло. Від удару об бар'єр від боліда відлетіло переднє антикрило і залишилося лежати на трасі. Джек одразу звернув у бокси і зміг продовжити заїзд. Однак аеродинамічний елемент, що лежить на гоночному полотні, став причиною виходу на трасу машини безпеки. І в цей момент все, що відбувається, почало перевертатися з ніг на голову.

Серхіо Перес, як і ряд пілотів за ним, вирішили залишитися на трасі. Мексиканець отримав свіжі покришки 15-ма колами раніше і в них ще було достатньо ресурсу, щоб доїхати до фінішу.

У той час, як команда Мерседес закликала на піт-стоп своїх обох пілотів. Протягом усього сезону срібляста команда дуже успішно проводила "подвійні піт-стопи" - обслуговувала своїх пілотів на одному колі. А відриву, який був у двох "срібних стріл", було цілком достатньо, щоб після зупинки залишитися на чолі пелотона.

Джордж спокійно залишає бокси, а ось піт-стоп Вальтері раптово починає затягуватись. Механіки здивовано дивляться на колеса, після чого повертають своєму другому пілоту той комплект шин, на якому він їхав перед цим. За фактом Боттас просто простояв 27 секунд і залишився на тих же покришках.

Вальттері Боттас на піт-стопі Гран-прі Сахіра Getty Images

На наступному колі Рассел знову заїхав у бокси. При чому змінюють йому лише задні колеса. І на той момент стало зрозуміло, що сталося – механіки переплутали колеса і поставили британцю дві покришки з комплекту, призначеного для фіна.

Нагадуємо, що згідно з регламентом Формули-1 кожен комплект шин має свій серійний номер. Категорично заборонено "змішувати" навіть колеса, призначені для одного гонщика. А використовувати покришки партнера – тим більше. У випадку, якщо траплялася помилка, команді давалося три кола на те, щоб виправити невідповідність.

Після всіх цих пригод, пілоти Мерседес відкотилися на 4 і 5 позиції. Якщо до цього моменту глядачі здебільшого нудьгували, але нарешті з'явилася інтрига у боротьбі за перемогу. Серхіо Перес, який не зупинявся під машиною безпеки, став лідером.

Фінальний ривок

На 69-му колі гонка була відновлена. До того моменту для Джорджа ще було далеко не все втрачено. Швидко пройшовши напарника, британець кинувся в погоню за слабкішими машинами, які опинилися в трійці лідерів. А Вальтері на старих шинах почав пропускати вперед суперників одного за одним.

Рассел досить легко пройшов Стролла, а потім і Окона і кинувся в погоню за Пересом. За десять кіл до фінішу двох лідерів розділяли лише дві секунди. Складалося враження, що довгоочікувана перша перемога почала вислизати з рук "Чеко" – все-таки, торішній Мерседес явно поступався у швидкості "актуальній" машині "срібних стріл".

Однак знову в ситуацію втрутився випадок. На командному містку Мерседеса виявили повільний прокол у Рассела та змушені були знову закликати його у бокси. На цьому боротьбу за перемогу було закінчено. Попереду британця виявився майже весь пелотон. Проте за решту кіл Джордж здійснив ще п'ять обгонів, за рахунок чого прорвався на дев'яту позицію і завоював перші очки у своїй кар'єрі.

Ну а Серхіо Перес, втративши небезпечного суперника позаду, спокійно довів справу до такої довгоочікуваної перемоги. Мексиканець йшов до цього 190 етапів. Такий довгий шлях до першого кроку на верхню сходинку подіуму став рекордом.

Серхіо Перес після перемоги на Гран-прі Сахіра-2020 Getty Images

На подіумі "Чеко" насилу стримував сльози. Його долала справжня буря емоцій. Все ще було враження, що його кар'єра Переса до кінця. І в останній момент Серхіо встиг записати своє ім'я до списку переможців Гран-прі Формули-1. Але як виявилося, це був лише початок.

Наслідки для головних героїв

Несподіваний тріумф Переса в Сахірі різко підняв його репутацію на ринку пілотів і дав шанс залишитися в "королеві автоспорту". До того ж мексиканець не просто продовжив виступати у Формулі-1, але ще й пішов на підвищення, потрапивши до топкоманди: у міжсезоння контракт із "Чеко" підписав колектив Ред Булл.

На той момент, "бики" вже два роки мали проблеми з іншими номерами. Лідер команди (Макс Ферстаппен) впевнено боровся із лідерами. А ось його напарники в сезонах 2019 та 2020 (П'єр Гаслі та Алекс Албон) постійно провалювалися кудись у глибину.

Австрійська команда часто зазнавала ряду проблем через те, що один гонщик боровся проти "повних" команд суперників. Їм потрібен був надійний "вторікелла", який міг би впевнено прикривати тили Макса. Для цього завдання до команди і було запрошено Серхіо Перес.

У нещодавній статті про Едді Ірвайна я вже міркував на тему того, яка мотивація у гонщиків ставати "пілотами номер 2". Звичайно, за наявності лідера-напарника титул може бути лише мрією. Однак болід топ-команди дозволяє "зброєносцю" регулярно боротися за подіуми, а іноді навіть перепадають перемоги у перегонах. У разі Переса це була ще можливість продовжити кар'єру, яка здавалася закінченою.

Що ж до Джорджа Рассела – так, йому не вдалося не те що перемогти, а й навіть приїхати на подіум. Після гонки британець знесилено впав на землю у розпачі. Однак, не дивлячись на це, головний шанс свого життя він використав.

Усі чудово розуміли, що тріумфу його позбавили лише обставини. Проте гонщик, який вперше опинився за кермом Мерседеса, причому ще й у незручному тісному кокпіті, заточеному під іншого гонщика, одразу поїхав так, ніби все життя їздив у групі лідерів. Особливо впадало в око те, наскільки впевнено Рассел виглядав у порівнянні з Боттасом.

Звичайно, весь наступний сезон Джордж провів у Вільямсі. Однак глядачі, журналісти та різні експерти постійно твердили, що британця потрібно терміново переводити до Мерседеса на місце фіна.

Всі ці розмови постійно чинили тиск на Тото Вольфа, щоб підштовхнути його до "правильного" рішення. Пізніше своє слово почали говорити і спонсори сріблястої команди. У результаті після сезону 2021 року було прийнято рішення про звільнення Боттаса з Мерседеса після закінчення чемпіонату і заміну його на Рассела.

Хоча в 2022 році Мерседес був уже не такий швидкий, як раніше, на Гран-прі Бразилії, Джордж нарешті здобув свою першу перемогу. Таким чином, через два роки закінчилася хепі-ендом та його історія.

Джордж Рассел святкує победу на Гран-прі Бразилії

Цікавий факт: Джордж Рассел став першим британським пілотом Формули-1, який виграв гонку після зміни монарха в Великобританії і вперше на подіумі заграла версія гімну "God Save the King".

Наслідки для Ферстаппена та Гамільтона

Як я вже сказав вище, Перес і Рассел не просто витягли для себе золоті квитки, а й запустили величезний ланцюжок доміно, який вплинув і на долі інших гонщиків. І першими, хто відчув це, стали головні претенденти на чемпіонський титул 2021 року – Макс Ферстаппен та Льюїс Гамільтон.

Нарешті "СуперМакс" отримав у розпорядження партнера, який здатний хоча б іноді надавати йому допомогу. "Чеко" вніс кілька цеглинок у спільну справу Ред Булла в Азербайджані та Туреччині. А про те, який подвиг Перес здійснив в Абу-Дабі 2021, я писав у нещодавній статті про чотири титули Макса Ферстаппена. (Глава "чотири послуги від партнера")

Читайте також : Фото Вечірка у Вегасі, або четверта корона Макса Ферстаппена

Поки Перес чесно відпрацьовував свою зарплату "вторікели", Вальтері Боттас, дізнавшись про звільнення з команди в кінці сезону, у другій половині чемпіонату втратив будь-яку мотивацію до того, щоб надавати допомогу Гамільтону.

Звичайно, коли фіну надавалася можливість виграти заїзд – він це робив. Проте в інших випадках він проявляв себе дуже пасивно. У Сочі та Мехіко він не доклав особливих зусиль, щоб стримати Макса, через що той досить легко виходив уперед.

А у вирішальній гонці Боттас досить швидко відкотився назад. Саме відсутність другого Мерседеса у групі лідерів і дозволило Ферстаппену зробити піт-стоп, який дав йому перевагу по шинах на останньому колі.

Таким чином, ланцюжок подій, запущений ще на Гран-прі Сахіра 2020, чіпляючи одного за інше, у результаті значно вплинув на підсумок Абу-Дабі 2021 року.

Магія чисел:

Рівно через 6 місяців після Гран-прі Сахіра, 6 числа 6-го місяця на 6-му етапі (Гран-прі Азербайджану) нового сезону, стартувавши з 6 позиції, пробувши лідером останніх 6 кіл дистанції, Серхіо Перес здобув свою наступну перемогу і старий першим пілотом гібридної туробоери, який вигравав перегони з двома різними командами.

Відповідальний редактор – Станіслав Лисак