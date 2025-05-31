Бондарев: Варто переглянути формат гонки на Гран-прі Монако

Гонщик академії Вільямс та команди Prema Racing у італійській Формулі-4 Олександр Бондарев вважає, що формат гонки на Гран-прі Формули-1 в Монако має бути змінений.

Про це 16-річний пілот розповів у коментарі Чемпіону.

"Чесно кажучи, кваліфікація була значно цікавішою за саму гонку. Правило двох обов’язкових піт-стопів, на мою думку, не дало бажаного ефекту. Замість того, щоб додати динаміки, воно дозволило командам маніпулювати темпом і стратегічно стримувати суперників, уникаючи обгонів.

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Це зробило гонку ще статичнішою, ніж зазвичай. Оскільки я ніколи не виступав на трасі в Монако, важко сказати, що саме могло б покращити видовищність. Однак, можливо, варто переглянути формат гонки або правила піт-стопів, щоб стимулювати більше боротьби на трасі.

Наприклад, можна було б розглянути скорочення гонки або введення інших стратегічних елементів, які б змушували пілотів ризикувати, а не просто їхати в економному темпі. Кваліфікація в Монако залишається ключовим моментом, адже стартова позиція тут вирішує майже все", – підсумував Бондарев.

Нагадаємо, що за підсумками другого етапу італійської Формули-4 Олександер Бондарев посідає п'яте місце в заліку новачків, маючи 70 очок, відставання від другої сходинки складає 30 балів.

Команда українця Prema Racing упевнено очолює Кубок конструкторів, маючи перевагу в 168 очок над другою US Racing.

Наступний етап італійської Формули-4 запланований на 20-22 червня. Прийматиме гонки "храм швидкості" легендарний трек у Монці.