Це все нісенітниця, – Гамільтон поговорив про непрості відносини з гоночним інженером

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон спростував чутки про погані відносини зі своїм новим гоночним інженером Ріккардо Адамі.

Слова 40-річного британця наводить ESPN.

До 2025 року Гамільтон протягом 11 сезонів виступав у Мерседес, а його гоночним інженером був Пітер Боннінгтон, з яким у гонщика сформувався тісний зв'язок.

Але "Боно" не зміг перейти до Скудерії разом з Льюїсом. Інженером семиразового чемпіона світу став Адамі, який до цього працював з Карлосом Сайнсом.

Відносини Гамільтона та Адамі були темою новин протягом усього сезону-2025 через регулярні проблеми в комунікації, що востаннє відбулося під час Гран-прі Монако. Проте сер Льюїс запевнив, що проблеми не існує.

"Існує багато спекуляцій. Більшість з них – нісенітниця. Зрештою, у нас чудові стосунки. З ним чудово працювати, він чудовий хлопець. Ми так багато працюємо, ми обидва, і у нас не виходить робити все правильно кожні вихідні. Чи бувають у нас розбіжності? Як і у всіх у стосунках, але ми їх долаємо. Ми обидва в цьому разом. Ми обидва хочемо виграти чемпіонат разом. Ми обидва працюємо над тим, щоб підняти команду вгору. Це просто шум, і ми не звертаємо на нього уваги. Це може продовжуватися, якщо ви хочете, але це не має ніякого значення для роботи, яку ми намагаємося робити", – сказав Гамільтон.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, відбудеться кваліфікація Гран-прі Іспанії, яка розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що найкращий шахіст сучасності Магнус Карлсен назвав Формулу-1 "найнуднішим видом спорту, який тільки можна собі уявити".