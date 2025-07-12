Хорнер хоче отримати від Ред Булл 50 мільйонів доларів за розірвання контракту

Екскерівник Ред Булл Крістіан Хорнер планує отримати гроші від свого колишнього роботодавця за дострокове припинення співпраці.

Про це повідомляє GPBlog.

За інформацією джерела, адвокати 51-річного британця працюють над позовом, за яким вони вимагатимуть від компанії з виробництва енергетичних напоїв приблизно 50 мільйонів доларів.

Річ у тім, що на момент звільнення Хорнер мав контракт, який був розрахований до кінця 2030 року. Враховуючи те, що він заробляв по 10 мільйонів на рік, Крістіан хоче отримати всі гроші за період дії угоди. "Бики" у свою чергу сподіваються, що Хорнер погодиться на половину цієї суми.

Адвокати Ред Булл спробують зменшити суму відступних. Для цього вони збираються заявити, що останнім часом Хорнер погано виконував свої обов'язки, що й призвело до втручання у вигляді звільнення. А це в свою чергу призвело до фінансових наслідків. Плюс Ред Булл нагадає про скандал з неналежною поведінкою, який стався перед стартом сезону-2024.

Нагадаємо, що 9 липня Ред Булл оголосив про звільнення Крістіана Хорнера з посади керівника команди Формули-1.

Ця новина стала справжнім шоком для Хорнера, який приніс команді шість Кубків конструкторів. При цьому колишній власник Ф-1 Берні Екклстоун виправдав це рішення "биків".