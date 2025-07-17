Все залежить від Ферстаппена: плани Ред Булл на складі пілотів на 2026 рік

Керівництво Ред Булл вже розробило план щодо складу двох команд, який має бути реалізований у наступному сезоні.

Про це повідомляє Auto Motor und Sport.

Згідно з джерелом, австрійська компанія з виробництва енергетичних напоїв має стратегію та бачення того, хто має посісти місце в Ред Булл та Рейсін Буллз у 2026 році.

Ця стратегія включає в себе два варіанти, які залежать від остаточного рішення Макса Ферстаппена.

Якщо Ферстаппен піде, то одним з пілотів Ред Булл буде Ісак Хаджар, а його напарником стане Алекс Албон, Джордж Расселл, Карлос Сайнс чи П'єр Гаслі.

Якщо ж Ферстаппен залишиться, то його напарником стане Ісак Хаджар.

В обох випадках Юкі Цунода не збереже за собою місце за кермом боліда "биків", як і було повідомлено раніше.

У Рейсін Буллз все чітко: пілотами команди у наступному сезоні будуть Ліам Лоусон та Арвід Ліндблад, який вразив вище керівництво Ред Булл своїми виступами у Формулі-2 та на приватних тестах.

Нагадаємо, що наступний сезон стане для Лорана Мекіса першим повноцінним у ролі керівника Ред Булл. Француз замінив на цій посаді Крістіана Хорнера, якого звільнили після Гран-прі Великої Британії.

Раніше з'явилася інформація, що Ред Булл не заважатиме Максу Ферстаппену, якщо він вирішить змінити команду.