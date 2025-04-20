Вихованець Ред Булл став наймолодшим переможцем гонки в історії Формули-2

Пілот команди Формули-2 Campos Racing Арвід Ліндблад записав на свій рахунок історичне досягнення.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

Вчора, 19 квітня, в Джидді відбулася спринтерська гонка серії Ф-2. Вихованець системи Ред Булл стартував шостим і йому вдалося прийти до фінішу другим.

Але Ріхард Версхор, який виграв гонку, отримав 5-секундний штраф, що відкинуло його на четверте місце. Тож перемога перейшла до Ліндблада.

У віці 17 років та 243 днів Арвід Ліндблад став наймолодшим переможцем гонки в історії Формули-2.

"Я дуже задоволений сьогоднішнім результатом, наймолодший в історії переможець гонки Ф2. Величезна подяка команді – дійсно хороша гонка з шостого місця на перше. Шкода Ріхарда через штраф, але я дуже радий перемозі", – сказав Ліндблад після заїзду.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 квітня, в Джидді відбудеться Гран-прі Саудівської Аравії Формули-1. Гонка розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен стартуватиме з поула, у той час, як лідер чемпіонату Ландо Норріс з Макларен розпочне гонку десятим.

Раніше стало відомо, що представник Астон Мартін Ленс Стролл встановив новий рекорд Формули-1 у кваліфікаціях.