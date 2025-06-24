Підготовка триває: Ред Булл провів приватні тести для свого талановитого вихованця

Пілот молодіжної академії Ред Булл Арвід Ліндблад взяв участь у приватних тестах, які проходили в Імолі.

Про це повідомляє Motorsport.

17-річний британець сів за кермо боліда Рейсін Буллз АТ04 2023 року. Це були перші тести Формули-1 в кар'єрі Ліндблада.

Варто зазначити, що Ліндблад розділив обов'язки TPC (тестування попередніх болідів) з колегою по Ред Булл Аюму Івасою. Ліндблад керував AT04 вранці, а Іваса відповідав за післяобідній заїзд.

Для Арвіда Ліндблада цей тест є наступним кроком на шляху до Формули-1. Раніше Ред Булл добився від ФІА надання суперліцензії гонщику, якому ще не виповнилося 18 років.

Нагадаємо, що "бики" пішли на такий крок через загрозу дискваліфікації Макса Ферстаппена через перебір штрафних балів.