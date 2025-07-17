Ред Булл не стоятиме на шляху у Ферстаппена, якщо він захоче перейти в Мерседес

Ред Булл готовий до того, що його головний актив в особі Макса Ферстаппена може піти з команди.

Про це повідомляє GPBlog.

За інформацією джерела, австрійський колектив не буде чинити опір, якщо чотириразовий чемпіон світу все ж таки вирішить зиінити обстановку.

І хоча майбутнє Ферстаппена наразі найбільше пов'язують з Мерседесом, повідомляється, що сам 27-річний нідерландець схиляється до того, щоб залишитися в рідній команді.

Але при цьому його майбутнє не буде прояснене, поки Формула-1 не піде на літню перерву після Гран-прі Угорщини (3 серпня).

Рішення Ферстаппена буде засноване на двох факторах: покращення умов праці та здатність команди знайти свій шлях у розвитку боліда.

Із першим пунктом не буде проблем, це пов'язують зі звільненням Крістіана Хорнера з посади керівника команди. Другий пункт поки що далекий від виконання – "бики" посідають четверте місце в Кубку конструкторів, а сам Макс навряд чи зможе поборотися за свій п'ятий поспіль титул чемпіона світу.

Наступного року Формула-1 перейде на новий регламент. У паддоку говорять про те, що саме Мерседес на даний момент розробив найкращий двигун. Ред Булл же у співпраці з Фордом вперше у своїй історії створить власну силову установку. Історично склалося так, що нові виробники не досягають успіху в перші роки свого перебування у спорті.

Нагадаємо, що нинішній сезон стане останнім для Юкі Цуноди у складі Ред Булл.

Раніше колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун порадив Максу Ферстаппену, як той має зробити важливий вибір щодо команди.