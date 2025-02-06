Формула-1: Кубок конструкторів сезону-2025

Кубок конструкторів – головна нагорода для команди Формули-1. У конструкторів серії, як і у пілотів, є свій особистий залік, який визначає найкращий колектив року.

Сезон 2025 року стане останнім, коли на стартовій решітці вийдуть десять команд, оскільки у 2026 році до них приєднається одинадцятий конструктор.

Команди заробляють очки для Кубка конструкторів за рахунок виступів пілотів у Гран-прі та спринтерських перегонах.

За підсумками заїзду очки отримують гонщики, які фінішували в першій десятці пелотону (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). У спринті очки нараховуються за фініш у топ-8 (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Починаючи з сезону-2025, пілоти не отримуватимуть додатковий бал за найшвидше коло.

Кубок конструкторів-2025

Макларен – 0 Феррарі – 0 Ред Булл – 0 Мерседес – 0 Астон Мартін – 0 Альпін – 0 Хаас – 0 Рейсін Буллз – 0 Вільямс – 0 Заубер – 0

Вперше Кубок конструкторів було вручено 1958 року. Дебютним володарем нагороди стала команда Вануолл. На даний момент трофей вигравали 15 різних конструкторів. Рекордсменом залишається Феррарі (16 кубків), яка не ставала найкращою командою сезону з 2008 року.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем Формули-1 сезону 2025 року, а також розстановкою сил в особистому заліку пілотів.