Формула-1 продовжила контракт на проведення Гран-прі Мексики

Формула-1 оголосила про продовження контракту з організаторами Гран-прі Мексики на проведення гонки на автодромі братів Родрігес.

Про це було повідомлено на сайті "королеви автоспорту".

Чинна угода сторін спливала цього року, і оскільки всіх усе влаштовувало, вони вирішили продовжити співпрацю.

Згідно з джерелом, Гран-прі Мексики матиме місце в календарі Формули-1 до 2028 року включно.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix has been extended to 2028! 🇲🇽#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Lo5FdT8wsN — Formula 1 (@F1) April 30, 2025

Перший офіційний етап у Мексиці в межах Формули-1 відбувся у 1963 році. Переможцем дебютної гонки став дворазовий чемпіон світу Джим Кларк.

Гран-прі Мексики двічі за свою історію випадав з календаря Ф1: з 1971 по 1985 роки та з 1993 по 2014 роки. Гонка в Мехіко також не проводилася у 2020 році через пандемію коронавірусу.

Зазначимо, що про нову угоду щодо проведення гонки в Мексиці стало відомо заздалегідь, коли про це розповіла мер Мехіко Клара Бругада.

Раніше гендиректор Макларена Зак Браун заявив, що він готується до майбутнього зіткнення на трасі між Ландо Норрісом та Оскаром Піастрі, які ведуть боротьбу за титул чемпіона світу.