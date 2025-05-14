Бунт спрацював: ФІА пом'якшила покарання за використання гонщиками ненормативної лексики

ФІА переглянула покарання гонщиків, спійманих на використанні нецензурної лексики, а також запровадила механізми для відстрочки покарання та пом'якшувальні обставини.

Про це повідомляє Motorsport.

У січні Федерація оновила свій Спортивний кодекс, включивши до нього низку суворих покарань за слова або дії, які завдають моральної шкоди та репутаційних втрат ФІА та її представникам.

Після хвилі обурення цими змінами президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм пообіцяв переглянути деякі пункти кодексу. У підсумку Федерація внесла корективи.

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Базовий штраф за будь-які порушення був зменшений з 10 000 євро до 5000 євро. При цьому в серіях, де були множники штрафів, скорочення будуть ще більш значними. Стюарди також зможуть призупиняти покарання для тих, хто порушив правила вперше.

Ще Федерація уточнила, до яких сесій будуть застосовуватися штрафні санкції. Стюарди визначатимуть "контрольоване і неконтрольоване" середовище.

Контрольованим середовищем вважається пресконференція та подібні заходи. Неконтрольованим середовищем буде траса, де використання матів з меншою ймовірністю буде каратися.

Але при цьому образи на адресу офіційних осіб ФІА на змаганнях тепер призводитимуть до спортивних покарань, а не штрафів.

Раніше стало відомо, що президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм збирається ледь не остаточно захопити владу.