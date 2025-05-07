Легендарний батько пілота Формули-1 може поборотися за пост президента FIA

Легендарний іспанський пілот Карлос Сайнс-старший може висунути свою кандидатуру на посаду президента Міжнародної федерації автоспорту (FIA).

Про це повідомляє Autosport.

За їхньою інформацією, ряд впливових людей у світі автоспорту вже звернулися до Сайнса з пропозицією висунути його кандидатуру. 63-річний іспанець може поборотися за посаду голови FIA з чинним президентом організації, Мохаммедом Бін Сулаємом.

Він очолює FIA з грудня 2021 року. Наступні вибори президента відбудуться під час генеральної асамблеї організації 12 грудня поточного року в Ташкенті (Узбекистан).

Карлос Сайнс-старший – легенда автоспорту. У 1990 і 1992 роках він вигравав чемпіонат світу з ралі (WRC). Зараз 63-річний іспанець виступає в ралі-рейдах і чотири рази (у 2010, 2018, 2020 і 2024 роках) виграв найпрестижніший із них, Дакар.

Його син, Карлос Сайнс-молодший, є пілотом команди Формули-1 Вільямс.

Раніше повідомлялося про те, що General Motors стане виробником силових установок для Формули-1.