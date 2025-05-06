Альпін звільнив Оукса, його місце займе Бріаторе

Альпін оголосив про звільнення керівника команди Олівера Оукса.

Про це йдеться на сайті команди.

"Дякуємо Оліверу за його зусилля з моменту його приєднання минулого літа і за його внесок у забезпечення команді шостого місця в Кубку конструкторів 2024 року", – йдеться в заяві команди.

Місце Оукса займе виконавчий радник Альпін Флавіо Бріаторе.

Раніше повідомлялося, що в Альпін обмірковували заміну пілота Джека Дуена, який після перших шести етапів кампанії 2025 року є одним з чотирьох гонщиків, які жодного разу не фінішували в очках.

На Гран-прі Маямі він був змушений зійти з дистанції на другому колі через зіткнення з Ліамом Лоусоном.

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Раніше з'явилася інформація, що Ред Булл намагався позбавити Джорджа Расселла подіуму на Гран-прі Маямі.