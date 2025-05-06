Альпін звільнив Оукса, його місце займе Бріаторе
Олівер Оукс
F1
Альпін оголосив про звільнення керівника команди Олівера Оукса.
Про це йдеться на сайті команди.
"Дякуємо Оліверу за його зусилля з моменту його приєднання минулого літа і за його внесок у забезпечення команді шостого місця в Кубку конструкторів 2024 року", – йдеться в заяві команди.
Місце Оукса займе виконавчий радник Альпін Флавіо Бріаторе.
Раніше повідомлялося, що в Альпін обмірковували заміну пілота Джека Дуена, який після перших шести етапів кампанії 2025 року є одним з чотирьох гонщиків, які жодного разу не фінішували в очках.
На Гран-прі Маямі він був змушений зійти з дистанції на другому колі через зіткнення з Ліамом Лоусоном.
Раніше з'явилася інформація, що Ред Булл намагався позбавити Джорджа Расселла подіуму на Гран-прі Маямі.