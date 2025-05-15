Батько Гамільтона може отримати посаду в Міжнародній автомобільній федерації

Батько Льюїса Гамільтона, Ентоні, отримає офіційну роль у FIA (Міжнародна автомобільна федерація), допомагаючи керівному органу з програмою для молодих гонщиків.

Про це повідомляє Motorsport.com.

Гамільтон-старший працював радником протягом останніх 18 місяців, а його роль стане офіційною на конференції FIA в Макао наступного місяця, де керівний орган офіційно запустить програму розвитку молодих гонщиків під власною егідою.

За інформацією видання The Times, Ентоні Гамільтон вразив президента FIA Мохаммеда Бен Сулаєма своєю роботою, оскільки керівний орган має на меті спростити шлях молодих гонщиків від початкового рівня до професійної кар'єри, що призвело до створення офіційної функції.

Роль Гамільтона не має жодного відношення до того, як його син Льюїс ставиться до керівництва Бен Сулаєма, оскільки семиразовий чемпіон світу неодноразово конфліктував з функціонером.

Після того, як Бен Сулаєм минулого року заборонив гонщикам лаятися в командному радіо, Гамільтон висловив занепокоєння тим, що президент порівняв пілотів Формули-1 з "реперами", заявивши, що в його висловлюваннях є расистський підтекст.

Раніше стало відомо, що дворазовий чемпіон світу з ралі Карлос Сайнс-старший, який є батьком пілота Вільямс Карлоса Сайнса-молодшого, готовий балотуватися на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації.