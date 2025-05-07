Альпін оголосили про заміну Дуена на Колапінто

Команда Формули-1 Альпін оголосила про заміну свого пілота Джека Дуена на Франко Колапінто.

Про це колектив повідомив у своїх соцмережах.

Аргентинський пілот буде виступати у найближчих п'яти гонках. Після цього команда оцінить прогрес результатів та ухвалить остаточне рішення.

¡VamosFranco! 🇦🇷@FranColapinto will be making the step up to race driver for the next five races. pic.twitter.com/tafrINGm4B — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 7, 2025

Після перших шести етапів кампанії 2025 року Дуен є одним з чотирьох гонщиків, які жодного разу не фінішували в очках. У нещодавньому Гран-прі Маямі він був змушений зійти з дистанції на другому колі через зіткнення з Ліамом Лоусоном.

Вже 17 травня розпочнеться сьомий етап сезону Формули-1 2025 року – на Автодромі Енцо та Діно Феррарі в італійському місті Імола відбудеться Гран-прі Емілії-Романьї.

Раніше стало відомо про смерть колишнього пілота Формули-1, який ставав переможцем Гран-прі.