Альпін оголосили про заміну Дуена на Колапінто
Команда Формули-1 Альпін оголосила про заміну свого пілота Джека Дуена на Франко Колапінто.
Про це колектив повідомив у своїх соцмережах.
Аргентинський пілот буде виступати у найближчих п'яти гонках. Після цього команда оцінить прогрес результатів та ухвалить остаточне рішення.
Після перших шести етапів кампанії 2025 року Дуен є одним з чотирьох гонщиків, які жодного разу не фінішували в очках. У нещодавньому Гран-прі Маямі він був змушений зійти з дистанції на другому колі через зіткнення з Ліамом Лоусоном.
Вже 17 травня розпочнеться сьомий етап сезону Формули-1 2025 року – на Автодромі Енцо та Діно Феррарі в італійському місті Імола відбудеться Гран-прі Емілії-Романьї.
Раніше стало відомо про смерть колишнього пілота Формули-1, який ставав переможцем Гран-прі.