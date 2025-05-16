Юна зірка Мерседес запросив однокласників та вчителів до паддоку на етапі в Імолі

Андреа Кімі Антонеллі, який проводить свій дебютний сезон у Формулі-1 у складі Мерседес, запросив своїх однокласників та вчителів до паддоку на домашньому етапі в Імолі.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 15 травня, під час медіа-дня напередодні Гран-прі Емілії-Романьї 18-річний італієць зустрівся з 25 однокласниками та двома вчителями у паддоку, де їм подарували кепки "срібних стріл", і всі вони зробили спільну фотографію.

Best school trip ever! 🤯 Kimi invited his whole class to Imola 🙏 pic.twitter.com/91cHy08kLL — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 15, 2025

Недільна гонка відбудеться на автодромі Енцо та Діно Феррарі недалеко від Болоньї, де Антонеллі народився і виріс. Там же гонщик навчається в Технічному інституті Сальвеміні-ді-Касалеккьо-ді-Рено.

"Так, я організував це завдяки деяким людям з Мерседес. Ми змогли організувати це для школи. Я думаю, що це хороший спосіб для них побачити цей світ на власні очі. Раніше вони дивилися перегони по телевізору, але насправді не знали, що відбувається поза треком. Я думаю, що це дійсно хороший досвід, і я дуже сподіваюся, що їм сподобається. Ми організували деякі заходи, пізніше я покажу їм машину і трохи поясню, не вдаючись у подробиці. Це хороший спосіб підтримувати стосунки, адже я не проводжу багато часу вдома, тому не часто їх бачу. Такі дрібниці можуть мати велике значення", – сказав Антонеллі.

Нагадаємо, що етап в Імолі стартує сьогодні, 16 травня, двома практиками. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій італійського вікенду.

Раніше Льюїс Гамільтон, якого Антонеллі замінив у Мерседесі, зізнався, що не очікував труднощів після переходу в Феррарі.