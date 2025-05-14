Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Президент ФІА має намір посилити владу та мати право виключати конкурентів з виборів

Володимир Максименко — 14 травня 2025, 11:52
Президент ФІА має намір посилити владу та мати право виключати конкурентів з виборів
Мохаммед Бен Сулаєм
XPBimages

Президент Міжнародної автомобільної федерації Мохаммед Бен Сулаєм планує посилити свій вплив у автоспорті та внести деякі зміни до Статуту ФІА.

Про це повідомляє BBC.

По-перше, планується перенести строк подання заявки на президентські вибори на ранішній час. Окрім того, Бен Сулаєм хоче мати змогу ветувати та виключати своїх конкурентів з виборів.

Жоден з представників Генеральної асамблеї ФІА не наважився прокоментувати цю інформацію, оскільки має підписку про нерозголошення

Втім, як заявив анонімний співрозмовник BBC, такі міри направлені безпосередньо на консолідацію влади в руках Бен Сулаєма.

Голосування за ці зміни у ФІА заплановані на наступний місяць.

Зазначимо, що вже у п'ятницю, 16 травня, розпочнеться європейська частина сезону Формули-1 – Гран-прі Емілії-Романьї.

Раніше повідомлялось, що етап в Імолі може привести до найгіршого результату в кар'єрі Алонсо.

ФІА Формула 1 Мохаммед Бен Сулаєм

Мохаммед Бен Сулаєм

Президент ФІА "дав задню", збираючись переглянути покарання гонщиків за лайки
Чудова ідея: Ферстаппен підтримав заклик президента ФІА повернути двигуни V10 у Формулу-1
Перший бунт: пілоти WRC закликали президента ФІА вирішити питання зі штрафами за мати
Повернемо класичний шум: президент ФІА хоче повернути в Формулу-1 двигуни V10, але з нюансом
Зайшло надто далеко: Сайнс розкритикував ФІА за бажання заборонити командний радіообмін

Останні новини