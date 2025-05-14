Президент ФІА має намір посилити владу та мати право виключати конкурентів з виборів

Президент Міжнародної автомобільної федерації Мохаммед Бен Сулаєм планує посилити свій вплив у автоспорті та внести деякі зміни до Статуту ФІА.

Про це повідомляє BBC.

По-перше, планується перенести строк подання заявки на президентські вибори на ранішній час. Окрім того, Бен Сулаєм хоче мати змогу ветувати та виключати своїх конкурентів з виборів.

Жоден з представників Генеральної асамблеї ФІА не наважився прокоментувати цю інформацію, оскільки має підписку про нерозголошення

Втім, як заявив анонімний співрозмовник BBC, такі міри направлені безпосередньо на консолідацію влади в руках Бен Сулаєма.

Голосування за ці зміни у ФІА заплановані на наступний місяць.

Зазначимо, що вже у п'ятницю, 16 травня, розпочнеться європейська частина сезону Формули-1 – Гран-прі Емілії-Романьї.

Раніше повідомлялось, що етап в Імолі може привести до найгіршого результату в кар'єрі Алонсо.