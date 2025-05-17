Пілот Ред Булл розбив болід під час кваліфікації на Гран-прі Емілії-Романьї

Кваліфікація Гран-прі Емілії-Романьї була тимчасово зупинена через аварію пілота Ред Булл Юкі Цуноди.

Японський гонщик припуститися помилки у швидкісному шостому повороті та вилетів у стіну. Болід перекинувся та отримав серйозні пошкодження. Водночас пілот не постраждав.

Цунода не встиг показати швидке коло, тож за підсумками кваліфікації залишиться останнім.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Зазначимо, що через аварію кваліфікацію зупинили на понад 10 хвилин.

Гонка відбудеться у неділю, 18 травня. Початок – о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, саме на цій трасі стався "чорний вік-енд" у 1994 році. Тоді під час кваліфікації австрієць Роланд Ратценбергер зіткнувся зі стіною в повороті "Вільньов" через поломку переднього антикрила і загинув на місці.

Наступного дня легендарний Айртон Сенна втратив керування в повороті "Тамбурелло". Сам по собі удар об стіну не завдав сильних ушкоджень, але частина підвіски, що відірвалася в результаті події, пробила шолом "людини дощу" і завдала смертельної травми.

Напередодні етапу в Імолі стало відомо, що Макс Ферстаппен сів за кермо автомобіля Ferrari GT3 на Нюрбургринзі в рамках офіційного тесту.