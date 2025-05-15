Леклер вимушено пропустить перший день етапу в Імолі

Пілот Феррарі Шарль Леклер буде змушений пропустити стартовий день сьомого етапу Формули-1 в Імолі.

Про це італійська команда повідомила в соцмережах.

За інформацією джерела, 27-річний монегаск погано себе почуває, через що не зможе з'явитися сьогодні, 15 травня, на треку, а також не розмовлятиме з журналістами. У Леклера не була запланнована участь в офіційній пресконференції ФІА, але він мав би поспілкуватися з пресою у паддоку.

Скудерія очікує, що завтра, 16 травня, Шарль зможе взяти участь у практиках на автодромі Енцо та Діно Феррарі.

Charles is feeling unwell and will not be coming to the track today. He will rest and focus on recovering and we expect him to be in the car tomorrow. pic.twitter.com/uJMLidJT67 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 15, 2025

Нагадаємо, що цієї неділі, 18 травня, відбудеться Гран-прі Емілії-Романьї. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій цього вікенду.

Раніше стало відомо, що саме за підсумками етапу в Імолі експілот Феррарі Фернандо Алонсо може повторити свій найгірший результат в кар'єрі.