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Леклер вимушено пропустить перший день етапу в Імолі

Олексій Погорелов — 15 травня 2025, 14:42
Леклер вимушено пропустить перший день етапу в Імолі
Шарль Леклер
Скудерія Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер буде змушений пропустити стартовий день сьомого етапу Формули-1 в Імолі.

Про це італійська команда повідомила в соцмережах.

За інформацією джерела, 27-річний монегаск погано себе почуває, через що не зможе з'явитися сьогодні, 15 травня, на треку, а також не розмовлятиме з журналістами. У Леклера не була запланнована участь в офіційній пресконференції ФІА, але він мав би поспілкуватися з пресою у паддоку.

Скудерія очікує, що завтра, 16 травня, Шарль зможе взяти участь у практиках на автодромі Енцо та Діно Феррарі.

Нагадаємо, що цієї неділі, 18 травня, відбудеться Гран-прі Емілії-Романьї. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій цього вікенду.

Раніше стало відомо, що саме за підсумками етапу в Імолі експілот Феррарі Фернандо Алонсо може повторити свій найгірший результат в кар'єрі.

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Шарль Леклер

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