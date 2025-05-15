Леклер вимушено пропустить перший день етапу в Імолі
Пілот Феррарі Шарль Леклер буде змушений пропустити стартовий день сьомого етапу Формули-1 в Імолі.
Про це італійська команда повідомила в соцмережах.
За інформацією джерела, 27-річний монегаск погано себе почуває, через що не зможе з'явитися сьогодні, 15 травня, на треку, а також не розмовлятиме з журналістами. У Леклера не була запланнована участь в офіційній пресконференції ФІА, але він мав би поспілкуватися з пресою у паддоку.
Скудерія очікує, що завтра, 16 травня, Шарль зможе взяти участь у практиках на автодромі Енцо та Діно Феррарі.
Нагадаємо, що цієї неділі, 18 травня, відбудеться Гран-прі Емілії-Романьї. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій цього вікенду.
Раніше стало відомо, що саме за підсумками етапу в Імолі експілот Феррарі Фернандо Алонсо може повторити свій найгірший результат в кар'єрі.