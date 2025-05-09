Брат колишнього очільника Альпін був заарештований в Англії

Брат колишнього очільника команди Формули 1 Альпін Олівера Оукса, Вільямс, був заарештований минулого четверга за підозрою в переміщенні майна, отриманого злочинним шляхом.

Про це повідомляє Motosport.com.

37-річний Оукс, який свого часу був менеджером російського пілота Нікіти Мазєпіна, був затриманий поблизу Сілверстоун-парку в Нортгемптонширі з "великою сумою готівки".

Після арешту він постав перед судом в суботу та був взятий під варту. Видання The Telegraph зазначає, що Олівер Оукс пішов у відставку з посади керівника команди Альпін саме через затримання брата.

Вільямс Оукс входив до керівництва команди Hitech, що була представлена в нижчих формульних серіях. До початку повномасштабного вторгнення 75% акцій компанії належали батьку Нікіти Мазєпіна, Дмитру, який є одним з керівників компанії Уралхім.

На початку 2022 року Оукс заснував компанію Hitech Global Holdings, щоб отримати контроль над акціями, які надійшли від кіпрської інвестиційної компанії Мазепіна.

Після відставки Олівера Оукса французьку команду Формули 1 Альпін очолив легендарний Флавіо Бріаторе.