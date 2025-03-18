Почеттіно хоче повернутися в Тоттенгем

Головний тренер збірної США з футболу Маурісіо Почеттіно хотів би одного разу повернутися в Тоттенгем.

Про це він розповів у коментарі для Sky Sports.

"Послухайте, коли я покинув клуб, то в одному з інтерв'ю казав, що хотів би одного разу повернутися в Тоттенгем. Це, звичайно, так. Зараз я в США і не збираюся йти.

Але навіть через шість чи п'ять років, я все ще відчуваю у своєму серці, що, так, я хотів би одного дня повернутися", – сказав Почеттіно.

Почеттіно очолював Тоттенгем з літа 2014 року до листопада 2019-го. Під його керівництвом "шпори" зіграли 293 матчі, здобули 160 перемог, 60 поєдинків завершили внічию, ще 73 гри програли. З командою двічі посідав 3 місце, ще 1 разу фінішував другим.

Нагадаємо, аргентинець очолив збірну США у вересні 2024 року. На цій посаді Почеттіно замінив Грегга Берголтера, який очолював команду з 2018 року.

Останнім місцем роботи аргентинського фахівця був Челсі. 52-річний аргентинець очолював "синіх" у минулому сезоні.

Його команда видала хороший відрізок на фініші чемпіонату та змогла потрапити в єврокубки, але сторони все ж вирішили припинити співпрацю.