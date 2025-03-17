Сокіл перевів протистояння із Кременчуком у шостий матч

Столичний Сокіл вдома обіграв Кременчук у межах п'ятого матчу півфінальної серії плейоф чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

На останній хвилині першого періоду Віктор Захаров перехопив шайбу на половині суперника та віддав передачу на вільного Дениса Бородая, який пробив воротаря (1:0)

Кременчук зміг відіграти у меншості за дві хвилини до завершення третьої 20-хвилинки. Богдан Середницький обікрав суперника та зміг розігнати контратаку, яку замкнув Єгор Безуглий (1:1) та перевів гру в овертайм.

В овертаймі перемогу Соколу приніс Віктор Захаров, який розібрався із захисником та влучно пробив у дальній кут воріт (2:1).

Плейоф чемпіонату України з хокею

Півфінал, 17 березня, 5-й матч

Сокіл – Кременчук 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, ОТ – 1:0)

Шайби: 1:0 – 19:30 Бородай, 1:1 – 57:41 Безуглий, 2:1 – 18 Захаров

Нагадаємо, перші два три матчі завершились несподіваними поразками киян – 1:3, 0:3, 3:5. Водночас столичний колектив врятував серію в останньому поєдинку (3:1).

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Нагадаємо, що раніше визначився перший фіналіст плейоф чемпіонату України у серії між Штормом та Київ Кепіталз.