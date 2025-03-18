Челсі висловив підтримку захиснику через прояви расизму

Лондонський Челсі виступив із заявою, в якій засудив прояви расизму в Інтернеті до центрбека команди Веслі Фофана.

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

"Образи, яким піддався Веслі Фофана, є неприпустимими та мерзенними. Усі наші гравці можуть розраховувати на абсолютну підтримку з боку клубу. Ми працюватимемо із відповідними органами, щоб встановити винних та притягнути їх до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 17, 2025

Зазначимо, що достеменно невідомо, вболівальниками якого клубу були особи, що ображали Фофана на расовому ґрунті.

Матч між Арсеналом та Челсі, після якого було заявлено про образи на адресу футболіста, завершився з рахунком 1:0 на користь підопічних Артети.

Раніше іменитий боксер висловився щодо асоціації між бананом та расизмом.