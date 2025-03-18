Челсі висловив підтримку захиснику через прояви расизму
Лондонський Челсі виступив із заявою, в якій засудив прояви расизму в Інтернеті до центрбека команди Веслі Фофана.
Про це повідомляє пресслужба "синіх".
"Образи, яким піддався Веслі Фофана, є неприпустимими та мерзенними. Усі наші гравці можуть розраховувати на абсолютну підтримку з боку клубу.
Ми працюватимемо із відповідними органами, щоб встановити винних та притягнути їх до відповідальності", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що достеменно невідомо, вболівальниками якого клубу були особи, що ображали Фофана на расовому ґрунті.
Матч між Арсеналом та Челсі, після якого було заявлено про образи на адресу футболіста, завершився з рахунком 1:0 на користь підопічних Артети.
Раніше іменитий боксер висловився щодо асоціації між бананом та расизмом.