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Челсі висловив підтримку захиснику через прояви расизму

Володимир Максименко — 18 березня 2025, 12:28
Челсі висловив підтримку захиснику через прояви расизму
ФК Челсі

Лондонський Челсі виступив із заявою, в якій засудив прояви расизму в Інтернеті до центрбека команди Веслі Фофана.

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

"Образи, яким піддався Веслі Фофана, є неприпустимими та мерзенними. Усі наші гравці можуть розраховувати на абсолютну підтримку з боку клубу.

Ми працюватимемо із відповідними органами, щоб встановити винних та притягнути їх до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що достеменно невідомо, вболівальниками якого клубу були особи, що ображали Фофана на расовому ґрунті.

Матч між Арсеналом та Челсі, після якого було заявлено про образи на адресу футболіста, завершився з рахунком 1:0 на користь підопічних Артети.

Раніше іменитий боксер висловився щодо асоціації між бананом та расизмом.

Чемпіонат Англії, АПЛ расизм Челсі Веслі Фофана

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