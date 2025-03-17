Чотири рази вигравала Кубок європейських чемпіонів: померла легендарна українська гандболістка

Померла легендарна гандболістка Лідія Шевченко. Їй було 83 роки.

Про це повідомляє Handball of Ukraine.

Кар'єру Лідія розпочала у російському клубі Калінінєц з Єкатеринбургу (тоді Свєрдловськ – прим.).

У 1969 році легендарний Ігор Турчин запросив її до київського Спартака. У складі українського клубу вона виступала до 1973 року.

За цей час Шевченко 5 разів стала чемпіонкою СРСР. Вдало Спартак виступав і на міжнародній арені. Київська команда чотири рази (1970, 1971, 1972, 1973) стала чемпіоном Кубку європейських чемпіонів. Зазначимо, що Спартак загалом 13 разів вигравав КЄЧ.

Потім Лідія певний час виступала за інший київський клуб ДСК-3. Після завершення кар'єру майже 50 років працювала тренером у ДЮСШ-10 (Київ), а також тренувала Металург із міста Бровари.

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