Антоніо розповів, чи повернеться у футбол після жахливої аварії

Нападник Вест Гема Майкл Антоніо запевнив, що обов'язково повернеться у футбол після аварії.

Його слова передає BBC.

" Так, 100%. Я буду грати знову. Це те, на чому я зосереджений, і чому я працюю шість днів на тиждень. Я завжди позитивно ставився до цієї ситуації. Це жахлива аварія, і це серйозна травма.

Це найбільша травма, яку я коли-небудь мав у своїй кар'єрі. Але я вже на два-три місяці випереджаю графік відновлення. Я знаю, що буду грати знову, і я знаю, що як тільки я зіграю, то відновлю гостроту, – сказав Антоніо.

Раніше повідомлялося, що гравець вибув мінімум на рік. Нагадаємо, Антоніо переніс операцію на зламаній нозі. 7 грудня Майкл Антоніо потрапив у жахливу ДТП.

Цього сезону нападник відіграв за Вест Гем 15 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.