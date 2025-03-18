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Антоніо розповів, чи повернеться у футбол після жахливої аварії

Микола Дендак — 18 березня 2025, 13:01
Антоніо розповів, чи повернеться у футбол після жахливої аварії
УЄФА

Нападник Вест Гема Майкл Антоніо запевнив, що обов'язково повернеться у футбол після аварії.

Його слова передає BBC.

"Так, 100%. Я буду грати знову. Це те, на чому я зосереджений, і чому я працюю шість днів на тиждень. Я завжди позитивно ставився до цієї ситуації. Це жахлива аварія, і це серйозна травма.
Це найбільша травма, яку я коли-небудь мав у своїй кар'єрі. Але я вже на два-три місяці випереджаю графік відновлення. Я знаю, що буду грати знову, і я знаю, що як тільки я зіграю, то відновлю гостроту, – сказав Антоніо.

Раніше повідомлялося, що гравець вибув мінімум на рік. Нагадаємо, Антоніо переніс операцію на зламаній нозі. 7 грудня Майкл Антоніо потрапив у жахливу ДТП.

Цього сезону нападник відіграв за Вест Гем 15 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Антоніо Вест Гем ДТП

Вест Гем

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