У плейоф чемпіонату Австрії встановлено унікальний світовий рекорд

У плейоф чемпіонату Австрії з хокею клуб Блек Вінгс Лінц здолав у серії команду Грац (4:3). Шість матчів поспіль між цими командами переходили в овертайм, що є світовим рекордом міжнародного хокею.

Про це повідомляє пресслужба Лінца, деталі наводить видання Kurier.at.

Перша гра чвертьфіналу завершилася з рахунком 9:6 на користь Грацу, але потім основний час кожного наступного поєдинку завершувався внічию.

Раніше в жодному чемпіонаті, який має офіційний статус, не було протистоянь на стадії плейоф, де шість матчів поспіль переможець визначався в додатковий час.

Нагадаємо, наставник київського Сокола Олег Шафаренко прокоментував першу перемогу команди над Кременчуком в 1/2 фіналу чемпіонату України.