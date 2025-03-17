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У плейоф чемпіонату Австрії встановлено унікальний світовий рекорд

Руслан Травкін — 17 березня 2025, 16:30
У плейоф чемпіонату Австрії встановлено унікальний світовий рекорд
Instagram Steinbach Black Wings Linz

У плейоф чемпіонату Австрії з хокею клуб Блек Вінгс Лінц здолав у серії команду Грац (4:3). Шість матчів поспіль між цими командами переходили в овертайм, що є світовим рекордом міжнародного хокею.

Про це повідомляє пресслужба Лінца, деталі наводить видання Kurier.at.

Перша гра чвертьфіналу завершилася з рахунком 9:6 на користь Грацу, але потім основний час кожного наступного поєдинку завершувався внічию.

Раніше в жодному чемпіонаті, який має офіційний статус, не було протистоянь на стадії плейоф, де шість матчів поспіль переможець визначався в додатковий час.

Нагадаємо, наставник київського Сокола Олег Шафаренко прокоментував першу перемогу команди над Кременчуком в 1/2 фіналу чемпіонату України.

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