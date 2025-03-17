Селезньов назвав нападника, який повинний зіграти у матчі з Бельгією

Колишній нападник Дніпра і Шахтаря Євген Селезньов вважає, що форвард Роми Артем Довбик розпочне у стартовому складі матч збірної України проти Бельгії у плейоф Ліги націй.

Про це гравець розповів в етері Футбол 360.

"Мені важко сказати, адже я не знаю, яку стратегію вибере Ребров. Ванат трохи молодший. Напевно, Тьома буде грати. Хоча Яремчук зараз забив два голи – він в непоганій формі.

У Довбика зараз найкраща форма. В Італії дуже важко після Іспанії. Він трохи впевненість розгубив.

І Ванат може вийти і підсилити. Але Ванат мені дуже подобається, дуже. Хоча я пам’ятаю Довбика молодого, коли він пішов у Дніпро-1 і почав прогресувати", – сказав Селезньов.