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Селезньов назвав нападника, який повинний зіграти у матчі з Бельгією

Олександр Булава — 17 березня 2025, 18:59
Селезньов назвав нападника, який повинний зіграти у матчі з Бельгією
Євген Селезньов
УПЛ

Колишній нападник Дніпра і Шахтаря Євген Селезньов вважає, що форвард Роми Артем Довбик розпочне у стартовому складі матч збірної України проти Бельгії у плейоф Ліги націй.

Про це гравець розповів в етері Футбол 360.

"Мені важко сказати, адже я не знаю, яку стратегію вибере Ребров. Ванат трохи молодший. Напевно, Тьома буде грати. Хоча Яремчук зараз забив два голи – він в непоганій формі.

У Довбика зараз найкраща форма. В Італії дуже важко після Іспанії. Він трохи впевненість розгубив.

І Ванат може вийти і підсилити. Але Ванат мені дуже подобається, дуже. Хоча я пам’ятаю Довбика молодого, коли він пішов у Дніпро-1 і почав прогресувати", – сказав Селезньов.

Напередодні Артем Довбик отримав хорошу оцінку за зіграний матч проти Кальярі в межах 29 туру Серії А, в якому він відзначився голом та допоміг своїй команді здобути перемогу.

Нагадаємо, що перша гра плейоф Ліги націй-2024/25 між Україной та Бельгією відбудеться 20 березня. Матч-відповідь пройде 23 березня.

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