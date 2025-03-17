Потягнув 550 кг: український стронгмен встановив світовий рекорд

Український стронгмен Олексій Новіков став переможцем турніру в Іспанії, де встановив світовий рекорд.

Українець у 18-дюймовій становій тязі (тяга від рівня коліна) потягнув 550 кг.

У підсумку Новіков став переможцем турніру, третє місце посів ще один український стронгмен Валерій Газаєв.

"Рекорд встановлено. Дякую всім, хто допомагав, хто вболівав, всім дякую, це було круто, я отримав багато емоцій і радий був розділити з всіма вами. Дякую за привітання, дуже приємно, всі хто вірили та підтримували на всьому шляху також дякую. Що ще можу сказати, вітаю всіх нас із подією в спорті – новий рекорд світу для фанів спорту.

Вітаю всіх українців, ще один рекорд до української скриньки. І вітаю всіх близьких. Останній рік видався складним і ви весь час зі мною підтримуєте, і це наша перемога. Дякую всім партнерам за свято спорту", – розповів Новіков.