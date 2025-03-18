Жюль Марі: П'ять разів я тренувався з Джоковичем, і всі п'ять він поводився жахливо

Французький тенісист Жюль Марі (461) згадав неприємні моменти роботи з Новаком Джоковичем під час підготовки серба до Ролан Гаррос.

Про це повідомляє портал We Love Tennis із посиланням на подкаст "Match Point".

"Коли я був спаринг-партнером на Ролан Гаррос, я п'ять разів тренувався з Джоковичем, і всі п'ять разів він поводився жахливо. З ним доводиться грати на межі – якщо ти відправляєш м'яч за півтора метри від нього, він навіть не пробує зіграти, а просто дивиться на тебе з таким виразом, мовляв, «якщо ти ще раз так зробиш, я тебе знищу». Чесно, просто катастрофа.

Одного разу я ввів м'яч у гру, він не став його приймати і сказав, що подача – це справа його тренера. Окей, Новак. Його тренер подає, я відбиваю, а Джокович відправляє м'яч кудись угору на 50 метрів. Гадки не маю, навіщо. Просто так. Це була вправа на подачу і прийом. Я подав, начебто нормально, але, на його думку, м'яч пішов трохи далі від центру, ніж потрібно. Замість того, щоб просто сказати мені про це, він показує якийсь роздратований жест.

А ще на корті в той момент були Борис Беккер і Джон Макінрой. Коротше, повна напруга. Не можу сказати, що він був доброзичливим. Але, оскільки я добре грав, а на той момент був найкращим спаринг-партнером за рейтингом, його тренер, тобто Беккер, щоразу кликав мене знову - наступного дня або через день", – ділиться спогадами француз.