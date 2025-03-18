Гарсія – про ситуацію навколо Куртуа: Ми більше не будемо повертатись до цього

Головний тренер Бельгії Руді Гарсія висловився про ситуацію навколо повернення Тібо Куртуа в команду, через яке вибухнув справжній скандал.

Слова фахівця наводить HBVL.

"Ми вже поговорили про усі ті події, що були. Звісно, ми збирались разом із лідерами команди. Вважаю, що до цього більше не слід повертатись, ми починаємо історію з чистого аркуша", – заявив Гарсія.

Окрім того, наставник коротко висловився про Куна Кастельса, який через повернення воротаря вирішив завершити кар'єру у збірній.

"Я можу давати коментар лише про тих футболістів, яких маю змогу використати на полі. Кастельс більше недоступний", – резюмував французький спеціаліст.

Зазначимо, Куртуа грав за збірну Бельгії ще у 2023 році та відмовився їхати на Євро-2024. Згодом стало відомо, що таке рішення гравець Реала зробив через розбіжності з Доменіко Тедеско.

Пізніше сам Куртуа заявив про своє бажання повернутися до збірної, а новий головний тренер команди Руді Гарсія підтвердив повернення голкіпера до складу "дияволів".

Нагадаємо, матчі між Україною та Бельгією в межах плейоф Ліги націй заплановані на 20 та 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше визначилась суддівська бригада на перший матч між командою Реброва та Бельгією.