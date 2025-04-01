Маркевич назвав найкращого гравця Динамо

Колишній тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що найкращим гравцем у складі київського Динамо є Віталій Буяльський.

Його слова передає Український футбол.

" Найкращий гравець лютого-березня? Відзначу Буяльського, він мені завжди імпонував. Креативний футболіст біля штрафного, який може нестандартно зіграти. У нас мало таких гравців.

Сьогодні Буяльський – найкращий гравець Динамо. Не дарма Шовковський робить на нього ставку. Віталій може і забити, і віддати. Якби він у відборі ще краще грав, то ціни б йому не було. Чому він у збірній так і не заграв? Там висока конкуренція: Зінченко, Судаков, Малиновський", – сказав Маркевич.

У поточному сезоні Буяльський зіграв 30 матчів за свій клуб. На його рахунку 6 голів та 8 результативних передач.

Напередодні капітан Динамо провів за клуб 350-й матч. Ювілейна позначка сталася у поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги з Рухом (2:0). У цьому матчі Буяльський відзначився голом та асистом.

Динамо відновило перевагу в чотири очки над Олександрією, яка у свою чергу здолала Лівий берег та продовжила гонитву за лідером УПЛ. Також не відстає Шахтар, який переміг Оболонь.