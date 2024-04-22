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Надаль зіграє у Кубку Лейвера

Змагання відбудуться в Берліні
Сьогодні 21:16 127 0
Надаль зіграє у Кубку Лейвера
#Рафаель Надаль

Джерело - Чемпіон.

Колишня перша ракетка світу іспанський тенісист Рафаель Надаль приєднається до збірної Європи на Кубку Лейвера.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Капітаном збірної Європи буде швед Б'єрн Борг.

"Я буду дуже радий зіграти на Кубку Лейвера в Берліні за збірну Європи. У мене залишилися особливі спогади про цей турнір, зокрема емоції, отримані в Лондоні два роки тому на прощальному матчі Федерера", - зазначив Надаль.

Наступний розіграш Кубка Лейвера відбудеться з 20 по 22 вересня в Берліні (Німеччина).

Зазначимо, що гра першого кола Барселони проти Флавіо Коболлі стала для Надаля першим виступом на ґрунті за 681 день (відколи він учотирнадцяте тріумфував на Ролан Ґаррос, у трьох сетах здолавши Каспера Рууда).

Головною ціллю Надаля на, як він сам зазначав, потенційно останній рік професійної кар'єри є якраз виступ під час ґрунтового сезону, зокрема його кульмінації — Відкритого чемпіонату Франції.

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