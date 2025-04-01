На жаль, не вийшло: Сабалєнку та її бойфренда намагалися вигнати із ресторану в Маямі

"Нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка потрапила у скандальну ситуацію під час візиту ресторану в Маямі.

Білоруска відпочивала у компанії друзів та свого багатого бойфренда Георгіуса Франгуліса, як до них раптово підійшов хлопець і наказав звільнити столик.

Читайте також : Фото Провокація на фіналі в Маямі: вболівальники розмахували забороненим прапором Білорусі

Незнайомець аргументував це тим, що люди його забронювали і хочуть сидіти саме тут, також, що він особисто знайомий із власником закладу і може швидко вирішити усі скандальні питання.

Натомість оточення Сабалєнки стало "крити" слова хлопця фразою: "А ти розумієш, із ким ти зараз розмовляєш? Тут сидить королева Маямі".

На жаль, це лише був пранк від відомого коміка Аріса Єгеря, який просто прийшов розіграти першу ракетку світу та її друзів.

Проте цей розіграш, а точніше реакція на нього, не дуже сподобалася людям у соцмеражах. Користувачі були шоковані зверхністю бойфренда Аріни, який вирішив похизуватися своїм зірковим статусом та коханої.

Нагадаємо, напередодні білоруска стала переможницею турніру серії WTA 1000 Miami Open. У вирішальному матчі вона обіграла американку Джессіку Пегулу (7:5, 6:2).

В оновленому рейтингу WTA Сабалєнка зберегла свій статус першої ракетки.